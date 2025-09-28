Generar «pensamiento crítico» en el aula «despertando la curiosidad»

«Instruir deleitando» y «ser capaz de despertar la curiosidad en el alumnado» teniendo en cuenta la importancia de la «disciplina» y del «feedback» hacia el estudiante. Son las claves para ser «un buen docente», según José Carlos Ruiz, doctor en Filosofía, escritor, profesor en la Universidad de Córdoba y especialista en pensamiento crítico. Este último concepto, precisamente, lo abordó con especial énfasis en su intervención en el IX Foro de Educación de FARO DE VIGO. Lo considera clave en un mundo en el que el ser humano «delega» cada vez más «la función de pensar» en la inteligencia artificial (IA). Y destacó la necesidad de «insertar en el aula» la capacidad crítica «sin ideologizar» con el objetivo de que los estudiantes no se aten «a relatos cerrados».

Ruiz advirtió de que, si no se trabaja «de forma específica» el pensamiento crítico, basado en el análisis y la creatividad, fallará «la creación de subjetividades y la creación de horizontes de sentido común», clave en una sociedad con una creciente presencia de noticias falsas. «Y, más especialmente, con la llegada de la IA», apostilló antes de comentar que es relevante «trabajar la curiosidad y el cuestionamiento» para poder «generar capacidad de acercarse a lo real desde un análisis propio, no dogmatizado». «El pensamiento crítico ayuda a solventar problemas personales al contribuir en la búsqueda de recursos o estrategias», aseveró. Para conseguirlo, puso el foco en la conveniencia de desarrollar la «capacidad de atención» de los alumnos.

Les he trasladado lo importante que es tomar apuntes a mano. Los procesos de aprendizaje se consolidan cuando elaboramos nuestros propios apuntes en lugar de utilizar inteligencia artificial

«Si vienen con la atención fragmentada, hay que reeducarla, que somos docentes. Se trata también de un tema moral», indicó. Y, en este debate, anotó que tienen mucho que ver las pantallas. Concretó que son «grandes aliadas» de los docentes para «apoyar los contenidos», pero, a la vez, susceptibles de «reducir» la capacidad de atención de los estudiantes. Señaló que, «tras aplacar un intento de rebeldía del centro y el alumnado», ha logrado «prohibirlas» en sus clases. «Les he trasladado lo importante que es tomar apuntes a mano. Los procesos de aprendizaje se consolidan cuando elaboramos nuestros propios apuntes en lugar de utilizar inteligencia artificial, que, además, es cada vez más difícil de detectar», añadió.

Ruiz expuso en base a un estudio que «la conectividad cerebral aumenta» cuando se deja de lado la IA a la hora de realizar tareas y, además, se incrementa la satisfacción por un resultado con autoría propia. «El principal problema de los próximos años es que, si ya cuesta implicar a los alumnos en procesos de aprendizaje, cuando vean que la IA procesa mejor que ellos y ahorra el proceso de pensamiento, tendremos más dificultad de que aprendan algo al dejar de tener ese estímulo de la autoría y la satisfacción del resultado por ser un proceso propio. El sentir de la propiedad intelectual y la satisfacción es muy bajo y hay que luchar contra esto. Vamos a tener un problema como sociedad a la hora de pensar. La gente tendrá dificultades para analizar su propia vida. Psicólogos y psiquiatras tendrán mucho trabajo», alertó.

Hay que tener cuidado cuando se innova en en educación

Puso el ejemplo de Francia, que ha apostado por «los dictados y la lectura en voz alta» en las aulas, como se hacía en Grecia hace 2.500 años. «Aportan competencias espectaculares» al permitir «reeducar la atención» de los estudiantes. «Luego, al tener que resumir los textos, se trabaja la expresión oral. Es un ejercicio simple y competencial maravilloso que, aunque puede que no estimule infinitamente a los alumnos, funciona», propuso, a la vez que dejó claro que el objetivo de la educación no debe ser estimular a toda costa al alumno. Aprovechó el debate sobre las pantallas para advertir de que, en educación, «hay que tener cuidado cuando se innova», puesto que, cuando esto sucede, hay generaciones que están siendo utilizadas a modo de prueba, con consecuencias, a veces, irreversibles.

En la etapa de formación, para Ruiz, es clave «despertar la curiosidad». Avisó de que «la panacea del siglo XXI es crear seres de recepción pasiva entretenidos». «El entretenimiento está supliendo a la educación», reflexionó. A su vez, incidió en la urgencia de reducir la desigualdad social, «primera causa de fracaso escolar», y de promover la «riqueza léxica». Defendió el papel de los docentes en estos todos deberes: «La educación no es una ciencia, sino una artesanía: somos artesanos de las subjetividades en base a la singularidad de cada alumno».