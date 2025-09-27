Vanessa Rodríguez, psicóloga y sexóloga: «Aprender dos adolescentes é aprender do mundo actual»

«A adolescencia está colonizando etapas que non son propias da adolescencia. Ninguén quere facerse maior e o punto de desexabilidade está posto na adolescencia». Partiendo de esta afirmación, la psicóloga, psicopedagoga y vicepresidenta de la Sociedade Galega de Sexoloxía (Sogasex), Vanessa Rodríguez, presentó en el Foro de Educación uno de los grandes melones de la sociedad actual, el consumo de pornografía y la violencia sexual en la adolescencia, y lo hizo rompiendo una lanza a favor de la juventud ya desde el título de su conferencia: «Non é porno todo o que reloce».

La experta inició su ponencia llamando la atención sobre el hecho de que «cando falamos de adolescencia, tendemos a falar dende a nosa propia adolescencia, e xulgámolos dende unha posición de adulto que nada ten que ver coa realidade actual, porque viven nun mundo diferente. É preciso que nos acheguemos aos adolescentes dende a escoita e sendo conscientes de que vivir cun adolescente é un luxo, porque nos ensinan, a súa é outra cultura, e aprender dos adolescentes é aprender do mundo actual».

«Repítese que son máis machistas que antes, pero non hai estatísticas para comparar. O que acontece é que temos máis ferramentas para identificar o machismo»

En cuanto a la realidad que viven a día de hoy los jóvenes, Vanessa Rodríguez indicó que confluyen en ella aspectos que no estaban presentes en la de sus progenitores, tales como el mundo virtual, la diversidad, los nuevos modelos de familia, la multiculturalidad, la desesperanza y el auge del feminismo. A este respecto, la psicóloga lanzó varias preguntas a los asistentes para desmontar ciertos mitos que se han erigido en los últimos años en torno a los adolescentes, tales como que son más machistas o que existe una mayor delincuencia juvenil: «Repítese que son máis machistas que antes, pero o certo é que non hai estatísticas para establecer esa comparación. Antes viviamos cunha serie de conductas totalmente naturalizadas e normalizadas que agora non pasan desapercibidas para os adolescentes, o que acontece é que temos máis ferramentas para identificar o machismo». A través de datos, la psicopedagoga reveló que la delincuencia juvenil ha caído, al igual que el consumo de drogas y alcohol, sin embargo, llamó la atención ante el considerable aumento del consumo de hipnosedantes.

Vanessa Rodríguez durante su intervención en el Foro de Educación / Jose Lores

Por otra parte, la especialista defendió la educación sexual como «un dereito» e hizo la distinción entre información y conocimiento, necesitando este último un acompañamiento por parte de los adultos. Para Rodríguez, «vivimos na cultura da violación e é bastante triste que se estea educando dende as posicións de posibles vítimas e de posibles agresores». En lo que respecta al consumo de ponografía, indicó que «non existe nin un só estudo que demostre que ver porno ten consecuencias negativas».

Rodríguez concluyó su intervención haciendo referencia al«postporno», relacionado con el «porno ético». La psicopedagoga explicó «este movimiento «contempla os desexos e fantasías de diferentes imaxinarios, hai unha ruptura dos cánones de beleza impostos pola sociedade, hai unha exploración máis alá da xenitalidade e do coitocentrismo».