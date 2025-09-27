Un juego «ambicioso» que propicia miles de ideas

Está claro que el juego es mucho más que una actividad que reporta entretenimiento y diversión a los niños y adolescentes. Sin embargo, ¿por dónde podemos empezar para que la clase no se convierta en una jungla de ruido y el aprendizaje se quede en nada? Un buen método es el que propuso el docente Xabier Rey en su taller, el juego de rol.

Esta metodología se basa en el desarrollo de mundos completamente imaginarios donde los jugadores deben diseñar todos sus componentes, desde el paisaje hasta los personajes que en él habitan. «Es un juego ambicioso», confesaba Rey a los asistentes, que observaban con curiosidad todas las piezas que el docente había desplegado por las mesas del taller: un folio gigante, fichas y cartas, dados de todos los colores... «Puede ser una idea que detone diferentes propuestas para vuestra aula, pero requiere mucho desarrollo posterior», apostillaba el docente.

Una Herramienta Poderosa

Además, el contexto actual es idóneo para poner en marcha este tipo de juegos, debido a la cantidad de herramientas de inteligencia artificial que hay disponibles. Son «poderosas» para ejecutar esa parte más técnica del rol, como el diseño estético de los personajes o el paisaje, y permiten que los profesores se centren en «la parte más orgánica, que es escuchar a los niños». Según explicaba Xabier, en su caso empezó a adentrarse en los juegos de rol «como respuesta a un creciente interés de mi alumnado por los juegos de mesa y los clásicos juegos de rol de papel y lápiz». Pronto descubrió que «son una buena forma de acercarse al alumnado con circunstancias difíciles», como puede ser en ocasiones el de los niveles de FP. Precisamente entre las asistentes había varias profesoras de formación superior, que coincidieron con la opinión de Rey y recibieron esta información con ojos nuevos.

Después de una introducción teórica, los participantes se pusieron manos a la obra y aprendieron cómo diseñar un juego de rol desde el principio. Lo más importante es contar una historia y para ello, el guion es sobradamente conocido: introducción, nudo y desenlace. Y poco a poco, se va construyendo un auténtico universo.

A través del juego de rol, los estudiantes deben desarrollar, por ejemplo, un mapa. Esto abarca desde dibujar accidentes geográficos a perfilar un plano «realista». También hay que pensar en el paisaje, para lo que se pueden visualizar vídeos en clase de diferentes escenarios y jugar entre todos a describirlo. Y en toda historia hay un conflicto, pero para saber contarlo bien, es necesario mantener una narrativa cohesionada.

De esta forma, Xabier Rey demostró que el juego de rol es una herramienta de la que obtener múltiples aprendizajes, al tiempo que nos permite abordar las problemáticas del mundo real a una escala pequeña, dando alas a la imaginación.