Foro de Educación
Prendendo a chispa da lectura entre os máis novos
Miguel Alonso comparte como levar a paixón pola lectura á aulas
Inculcar o hábito lector nas crianzas non é unha misión doada; agora aínda menos que antes. Pero para o mestre e escritor, Miguel A. Alonso Diz, non é un impedimento. Precisamente diso tratou o seu obradoiro no IX Foro de Educación: como introducir a literatura nas aulas, especialmente en galego.
Alonso comezou pedindo aos asistentes que dedicasen quince minutos a escribir un pequeno relato a partir dunha imaxe. Ao principio mostraron certa reticencia, pero finalmente puxéronse a facelo. Cando rematou o tempo, o docente revelou que aquilo fora un erro premeditado: se a eles xa lles resultara difícil, imaxinade aos nenos, que o son menos aínda. Con esta dinámica quería transmitir que non se pode presionar dese xeito, e que a mellor fórmula é a do xogo: «Non atopei ningún neno ao que non lle guste xogar». El xoga coa palabra, e desde aí constrúe a súa maneira de ensinar».
O Potencial de Todos os Xéneros
Ademais, está convencido de que todos os xéneros teñen o seu potencial, aínda que a narrativa sexa a que adoita acaparar a maior parte da atención: «A poesía e o teatro son magníficas formas de afondar nas persoas, de coñecerse e recoñecerse nos demais. Se se traballan con agarimo e intención, ofrecen grandes resultados na aula». Tamén subliña a utilidade da banda deseñada, un xénero que esperta enorme interese entre a mocidade e que pode ser un recurso didáctico moi eficaz. Como el mesmo explica: «A través da nosa literatura podemos traballar a oralidade, o traballo en equipo e a interpretación». Isto contribúe a que os nenos, no futuro, sexan quen de defender un texto con seguridade, algo que lles servirá de apoio no seu desenvolvemento profesional.
