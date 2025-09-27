Misión: desmontar juntos el «monstruo» de la tecnología

El pretexto del taller de los docentes Javier García y Manel Rives era tan interesante como atrevido: tratar de convencer de que las pantallas no son (tan) malas para la infancia y que su inclusión en las aulas es posible y hasta necesaria.

«Igual na escola non estamos facendo un bo uso da tecnoloxía e por iso non se está usando ben na casa», planteaba García. La variedad de edades de los asistentes demostraba que este debate está más de actualidad que nunca; preocupa tanto a los profesores con años de experiencia como a los jóvenes que recién se incorporan a la profesión.

Desmontando Bulos

Para arrancar la sesión, García y Rives desmontaron con datos e informes algunos de los «bulos» más frecuentes sobre los peligros de las pantallas. Ambos lo tienen claro: el problema no son los dispositivos en sí, sino su uso. «Si quitamos la tecnología no va a desaparecer el bullying, el acoso ya existía de antes», ejemplificaba Manel. Lo importante es aplicar la tecnología con pedagogía y propósito.

Así, durante la parte práctica del taller propusieron cuatro actividades para trabajar por grupos y «mancharse las manos» con herramientas accesibles para plantear en el aula. Uno de los ejercicios, llamado «O Xornaleiro», consiste en que el alumnado se ponga en la piel de un reportero y busque información veraz sobre un tema concreto (en este caso, la emigración) y redacte una pieza de estilo periodístico.

Otro era «Radio Macuto». Como su nombre indica, los estudiantes deben plantear en formato radiofónico un debate sobre alguna cuestión de actualidad, como el acceso a la vivienda. El reto no solo es recopilar datos, sino estructurar un guion y verse en la tesitura de protagonizar una tertulia «en vivo y en directo».

En la línea de análisis y experimentación de los medios de comunicación, la tercera propuesta de García y Rives fue «Sala de cine», en la que se plantea la creación de un anuncio para televisión que desafíe los roles tradicionales de género a los que estamos acostumbrados.

Por último, los asistentes también pudieron conocer la actividad «Enredando». La clase debe generar una imagen con la IA Gemini sobre un tema concreto (como el cambio climático) y después, elaborar un hilo de mensajes en la app KeyNote.

En definitiva, las ideas para sacar «jugo» a la tecnología son infinitas y no dejan de lado lo más importante: entrenar el pensamiento crítico y la imaginación.