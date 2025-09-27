Pequeñas estrategias, grandes cambios

¿Qué es portarse mal? Así comenzó el taller de Agampi (Asociación Galega de Mestras e Mestres Pola Inclusión) en el IX Foro de Educación, lanzando una pregunta que dio pie a una lluvia de ideas en la que trataron conceptos como problemas de conducta, conductas disruptivas o trastornos de conducta. Desde ahí, la reflexión derivó hacia el capacitismo: «A veces dejamos que los niños con NEE hagan lo que quieran, como si no fueran capaces de asumir normas. Y eso también es una forma de exclusión», advirtió Paula Carreira, docente y miembro de la asociación.

El punto de partida fue claro: muchas conductas que etiquetamos como disruptivas no son más que un constructo social. Lo que se considera ‘portarse bien’ varía según la edad, el contexto o incluso la cultura del centro. «En un problema de conducta lo que más importa no es el contexto», subrayó Carreira.

«Lo importante es cómo reaccionamos los adultos. Si gritamos a un niño que grita, lo único que hacemos es escalar el conflicto»

Para abordar estas situaciones, defendió un enfoque de baja activación, basado en la calma y en la comunicación respetuosa: hablar con serenidad, mantener cierta distancia, usar el lenguaje del propio alumno y evitar respuestas que validen la conducta sin por ello condenar a la persona. «Lo importante es cómo reaccionamos los adultos. Si gritamos a un niño que grita, lo único que hacemos es escalar el conflicto», explicó.

Taller de Agampi en el Foro de educación / Jose Lores

El taller alternó teoría y práctica. En una de las dinámicas, los grupos debían reconducir diferentes situaciones sin recurrir a determinadas expresiones habituales, lo que permitió ensayar nuevas formas de relación con el alumnado. Carreira insistió en la importancia de combinar diálogo, normas claras y la colaboración de las familias: «Si en la escuela aplicamos una estrategia y en casa lo contrario, el avance se deshace sin querer».

Además, compartió un repertorio de recursos prácticos para trabajar la autorregulación emocional y conductual: rutinas claras, apoyos visuales, acuerdos de convivencia creados con el grupo, pausas de movimiento, señales no verbales para reconducir momentos de tensión o pequeñas adaptaciones en tareas y espacios.

Y recordó que deben aplicarse con todo el alumnado, no solo con quienes presentan necesidades específicas: «La convivencia se aprende juntos. Si un alumno necesita levantarse tres veces y otro precisa silencio, debemos encontrar el término medio sin que nadie se quede atrás», concluyó.