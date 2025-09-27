Foro de Educación
Soñar a escola para construíla
Rosa Soñora e Fátima García convidaron ao profesorado a imaxinar a escola ideal e contrastala co Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta
Sentirse mellor na escola. Con esa premisa, Rosa M.ª Soñora Luna e Fátima M.ª García Doval guiaron no IX Foro de Educación un obradoiro participativo que buscou achegar o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica á realidade cotiá do profesorado. Longe de ser unha charla teórica, o taller converteuse nun espazo de creación colectiva, onde a comunidade educativa puido reflexionar sobre como os edificios condicionan a aprendizaxe, a convivencia e o benestar.
A primeira dinámica propuxo ás persoas asistentes redactar a súa particular 'carta aos Reis Magos', describindo como sería a escola que desexan: a súa localización, o entorno, os accesos, os patios, as condicións de luz e acústica, o mobiliario ou a cor das aulas. Posteriormente, esas cartas foron consensuadas en grupos e comparadas cos criterios recollidos no Plan. O resultado sorprendeu: un alto grao de coincidencia entre os desexos expresados e as liñas de traballo que xa se están a aplicar desde a Consellería.
«Mirar pola ventá e ver verde é moito máis tranquilizante. O confort, a luz e a ventilación son condicións básicas para poder aprender»
Na segunda parte, analizáronse fotografías de reformas e ampliacións de centros levadas a cabo segundo o plan. As e os docentes puideron comprobar ata que punto os principios de orde visual, boas condicións acústicas, luz natural ou patios habitables xa se están a traducir en cambios reais nos edificios escolares.
Segundo destacou Fátima García, «non se trata só de levantar novas escolas, senón de mudar a mirada: cousas pequenas que podemos facer cambian moito como gozamos dos espazos». Pola súa parte, Rosa Soñora puxo o acento na dimensión emocional da arquitectura: «Mirar pola ventá e ver verde é moito máis tranquilizante. O confort, a luz e a ventilación son condicións básicas para poder aprender».
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche