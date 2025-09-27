Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Foro de Educación

Soñar a escola para construíla

Rosa Soñora e Fátima García convidaron ao profesorado a imaxinar a escola ideal e contrastala co Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta

Obradoiro no IX Foro de Educación

Obradoiro no IX Foro de Educación / Jose Lores

Gabriela Barreiro

Vigo

Sentirse mellor na escola. Con esa premisa, Rosa M.ª Soñora Luna e Fátima M.ª García Doval guiaron no IX Foro de Educación un obradoiro participativo que buscou achegar o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica á realidade cotiá do profesorado. Longe de ser unha charla teórica, o taller converteuse nun espazo de creación colectiva, onde a comunidade educativa puido reflexionar sobre como os edificios condicionan a aprendizaxe, a convivencia e o benestar.

A primeira dinámica propuxo ás persoas asistentes redactar a súa particular 'carta aos Reis Magos', describindo como sería a escola que desexan: a súa localización, o entorno, os accesos, os patios, as condicións de luz e acústica, o mobiliario ou a cor das aulas. Posteriormente, esas cartas foron consensuadas en grupos e comparadas cos criterios recollidos no Plan. O resultado sorprendeu: un alto grao de coincidencia entre os desexos expresados e as liñas de traballo que xa se están a aplicar desde a Consellería.

«Mirar pola ventá e ver verde é moito máis tranquilizante. O confort, a luz e a ventilación son condicións básicas para poder aprender»

Na segunda parte, analizáronse fotografías de reformas e ampliacións de centros levadas a cabo segundo o plan. As e os docentes puideron comprobar ata que punto os principios de orde visual, boas condicións acústicas, luz natural ou patios habitables xa se están a traducir en cambios reais nos edificios escolares.

Noticias relacionadas y más

Segundo destacou Fátima García, «non se trata só de levantar novas escolas, senón de mudar a mirada: cousas pequenas que podemos facer cambian moito como gozamos dos espazos». Pola súa parte, Rosa Soñora puxo o acento na dimensión emocional da arquitectura: «Mirar pola ventá e ver verde é moito máis tranquilizante. O confort, a luz e a ventilación son condicións básicas para poder aprender».

