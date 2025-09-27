Sin sensibilidad ni formación no hay inclusión

Cuando hablamos de inclusión no se trata solo de que un alumno autista comparta espacio con sus compañeros, sino de garantizar que ese entorno le permita estar bien, sentirse aceptado y aprender. Esto implica ir más allá de las adaptaciones académicas y poner el acento en la relación, la empatía y la comprensión del perfil sensorial de cada niño o niña. Entender cómo perciben el mundo es la base para interpretar su conducta y ajustar el entorno a sus necesidades reales.

Con esta idea en mente, Miguel Lois impartió un taller en el IX Foro de Educación, en el que invitó a los asistentes a ponerse en la piel de una persona autista a través de un breve vídeo. En apenas unos segundos, la proyección enseñaba cómo alguien en el espectro experimenta un espacio tan cotidiano como un centro comercial: «Los sonidos se amplifican, los patrones visuales y las texturas se multiplican, los detalles se convierten en estímulos constantes». Lo que para una persona no autista pasa inadvertido, para otra puede convertirse en una avalancha sensorial.

Miguel Lois impartiendo su taller en el Foro de Educación / Jose Lores

El resultado de esa sobrecarga se traduce en una creciente ansiedad hasta desembocar en un meltdown, una explosión conductual que desde fuera puede confundirse con una simple ‘conducta disruptiva’. «Los profes vemos una explosión comportamental que puede ser tratada como problemática, cuando en realidad lo que hay detrás es una sobrecarga sensorial», advirtió Lois. Y añadió: «Lo que necesita esa persona es un descanso, un alivio, y que seamos más sensibles cuando acompañamos a un alumno autista».

La dinámica del taller también incluyó la construcción de un ‘perfil autista’, un ejercicio colectivo en el que los docentes identificaron características del alumnado en el espectro y reflexionaron sobre qué estrategias pueden resultar más útiles en el aula. «Trabajamos de manera general, y la idea es avanzar hacia estrategias mucho más concretas que cada profesor pueda aplicar», señaló.

El psicopedagogo insistió en que no existen recetas universales: «Cada niño y cada niña autista es diferente». Muchas conductas que parecen difíciles, añadió, son en realidad formas de comunicar una necesidad, y lo que a veces se etiqueta como una conducta problemática «es una reacción a un entorno que les resulta hostil». Muchos asistentes coincidieron en que este ejercicio les ayudó a mirar de otra forma la realidad de sus alumnos y a comprender que, detrás de cada comportamiento, hay un motivo que merece ser escuchado y entendido.

El mensaje final fue claro: la inclusión real no empieza en el currículo, sino en la mirada. Como resumió Lois: «No se trata de que estén en la clase, sino de que estén bien en la clase. Y para eso, antes que nada, tenemos que entender cómo viven y sienten el mundo».