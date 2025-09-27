Foro de Educación
Reducir ratios y evaluar a los docentes, en la «receta» para fortalecer la educación
Toni Solano, director de un instituto de especial dificultad, defiende la importancia de la «alfabetización digital y mediática» en las aulas
Para lograr una escuela sin barrotes, es necesario reducir las ratios en las aulas, más recursos para la inclusión, un sistema más flexible, más trabajo en equipo y codocencia, pedagogía de la lentitud o que haya una evaluación de docentes y equipos directivos. Es la receta que trasladó en el IX Foro de Educación de FARO DE VIGO Toni Solano, catedrático de Lengua y Literatura y director de un instituto público catalogado como de especial dificultad. Cree que estos cambios, junto con el incremento de la formación, espacios dignos, transparencia y colaboración, pueden permitir una mejora del sistema educativo que beneficie a alumnos, pero también a familias, profesores e incluso al resto de la sociedad.
Durante su ponencia, titulada «Aula o jaula: hacia una escuela sin barrotes», Solano lamentó que los centros educativos se hayan «fortificado» con vallas. «Qué triste que tengan barrotes y no sean suficientemente atractivos para que los estudiantes quieran quedarse», lamentó antes de indicar que estos límites no solo son físicos. También se ven en la «estructura» tanto de colegios como de institutos. Planteó la posibilidad de cambiar este modelo de «puzle», presente hasta la llegada a la universidad, por otro con itinerarios personalizados en el que los alumnos pudieran matricularse en asignaturas de diferentes cursos. Indicó que, para conseguirlo, se podría echar mano de la inteligencia artificial. «Lo que hay son cajones y se abren cuando toca», comentó.
El 90% de las horas las ocupa la escritura a bolígrafo y papel, pero ¿qué hay de la expresión oral, la comunicación oral
Añadió que las limitaciones se perciben igualmente en la metodología, con centros «anclados» en las tareas de «leer y escribir». «El 90% de las horas las ocupa la escritura a bolígrafo y papel, pero ¿qué hay de la expresión oral, la comunicación oral, a la que se van a tener que enfrentar en la vida real? A algunos alumnos les da vergüenza hablar. Ha ido cambiando esto, pero aún sigue siendo modélica la clase en la que están todos callados escribiendo. A mí, me molesta», apostilló, antes de mencionar que, al igual que expuso horas antes el doctor en Filosofía José Carlos Ruiz en el Foro de Educación, es importante que haya «retroalimentación», es decir, feedback entre los profesores y los estudiantes: «Si no saben en qué se han equivocado, ¿de qué sirve?».
Solano también criticó la «escasez de trabajo colaborativo y cooperativo», que permite al alumnado obtener competencias que se exigen «en la mayoría de los trabajos», así como la «casi inexistente alfabetización digital, mediática y audiovisual» en un momento con tanta desinformación. «Dicen que esto es adoctrinar. No lo es, es educar en valores. Es entender el mundo. La búsqueda de fuentes de información fiable, saber qué medios son progresistas o conservadores, qué técnicas usan los anuncios, cómo se financian los canales de televisión… Eso lo tenemos que hacer desde las escuelas, que para eso son un servicio público», comentó.
«El modelo de explicación larga y todos escuchando está agotado»
Toni Solano puso el acento en la necesidad de plantear otro sistema de enseñanza en las aulas, uno que se aleje del tradicional. Indicó que «el modelo de explicación larga del profesor mientras todos los alumnos están escuchando está agotado». Cree que hay que apostar por sesiones en las que se dediquen unos 10 minutos a que los docentes expongan las tareas y dedicar el resto de la clase, unos 40 minutos, a dinamizar grupos de trabajo o permitir en este tiempo que los jóvenes realicen trabajo individual mientras el profesor «baja al barro» con una atención más personalizada.
Solano es consciente de que este modelo puede chocar con la exigencia de abordar la totalidad del temario. A colación de esto, mencionó la necesidad de «enseñar sin prisa»: «Dedicar tiempo suficiente para que todos puedan avanzar. Que al lento le dé tiempo a acogerse a la lección. Trabajar lento y seguro permite conectar con otros saberes, mientras que hacerlo sobre lo que dice el libro de texto es acotarlo a una parcela».
También abordó la importancia de saber que los centros educativos, para algunos menores, son su refugio, su «espacio seguro» frente al «infierno» que pueden vivir en su casa, y de tener en cuenta las desigualdades socioeconómicas, que impiden el correcto funcionamiento del ascensor social. También planteó que los colegios y los institutos son lugares ideales para aprender a utilizar las nuevas tecnologías con cierta responsabilidad: «Prohibir los móviles es un parche». Solano aprovechó la tribuna para pedir a las administraciones más orientación pedagógica y técnica, un marco legal estable y formación inicial y continua: «Que se empiece a plantear que las personas que se van a dedicar a la educación, ya sean biólogos, matemáticos o filólogos, tienen que ser docentes por delante de eso».
