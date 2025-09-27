Reguetón vs. rock, un debate que trasciende el choque generacional

«¿Por qué no te gusta el reguetón? (Y a tus hijos sí)». Con la misma pregunta que da título a su último ensayo, el docente, crítico y divulgador Oriol Rosell acercó al público asistente al Foro de Educación la cultura urbana desde las músicas que la vertebran, aportando un interesante análisis para comprender el fenómeno musical que ha conquistado el mundo y que ha calado hondo entre los adolescentes.

Oriol Rosell comenzó explicando que «el problema que abordo en el libro no es el choque generacional, si bien es cierto que es un aliciente, ya que no recuerdo un movimiento que generara tanta indignación en los adultos sobre lo que escuchan sus hijos. El auténtico problema aquí es que el padre, vía reguetón, se da cuenta de que es el padre. Eso no es fácil porque vivimos en un mundo en el que no puedes ser adulto, y estamos atrapados en una serie de valores que están plenamente desfasados».

Para contextualizar su análisis, el docente y divulgador cultural hizo un repaso histórico por el origen de este estilo musical señalando que «es producto del flujo de migraciones de las minorías empobrecidas y racializadas». Rosell comentó que, si bien el ritmo tiene su origen en emigrantes jamaicanos que llegaron para trabajar en las obras de Panamá, este género musical dio sus primeros pasos cuando varios artistas comenzaron a experimentar allí realizando versiones de famosos temas de «dancehall reggae» en castellano. Sin embargo, la mayor evolución de este estilo de música se produjo en Nueva York, en donde puertorriqueños, jamaicanos y panameños crearon comunidad, de manera que el peso de la influencia de la cultura puertorriqueña en el hip hop neoyorquino provocó que el movimiento se trasladase a Puerto Rico, afianzarse y despuntar.

Oriol Rosell durante su conferencia «Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)» / JOSE LORES

Oriol Rosell apostilló que «es un fenómeno que tiene ya casi 30 años y parece que es de ahora», añadiendo que, en contraposición con el pop rock blanco, «el reguetón procede de las periferias, de la precariedad, de la discriminación racial, y su discurso es completamente opuesto al del pop rock». En este sentido, el divulgador cultural manifestó que uno de los hechos que motivó a la escritura del ensayo «Matar al papito» fue la virulencia de las críticas que encontraba a su alrededor hacia el reguetón: «Empezando a analizarlo, me hacían gracia mis amigos que comentaban que no entendían cómo a sus hijos no les gustaba Nirvana, un grupo que publicó ‘Nevermind’ hace casi 35 años ya. Esto es como si mi padre me dijera en mi adolescencia que no entendía cómo no me podía gustar Antonio Machín», destacó Rosell.

«4ever young», te guste o no

El docente continuó su intervención destacando que, desde su punto de vista, «la música rock ha llegado a un punto de pérdida del sentido, sobre todo, porque todas las promesas que fundamentaban la música pop rock blanco están basadas en valores que ya han desaparecido».

En este punto, Oriol Rosell reflexionó sobre el hecho de que «vivimos en tiempos ‘Peter Panizantes’ que nos obligan a ser jóvenes, nos guste o no. Los adultos no comprendemos que los jóvenes sean ya de otra porque la nuestra sigue perdurando debido a que estamos a bordo de una burbuja algorítmica, es decir, aunque los 90 se acabaron, puedes seguir viviendo en ellos porque tenemos los discos a nuestro alcance, los grupos vuelven a juntarse, como Oasis, y en los festivales tocan su disco entero de los 90. Los 90 no se acaban nunca y ni siquiera podemos ser nostálgicos, lo que da una sensación de no estar desfasado».

Para Oriol Rosell, «la virulencia hacia la música urbana viene del trauma de reconocerse obsoleto» y, en cuanto a los motivos de por qué los jóvenes se identifican tanto con el reguetón, el docente reflexionó sobre el hecho de que «la opción de quemar el presente que acercan las músicas urbanas y la centralidad del dinero en las letras, tiene que ver mucho con el derrumbe de la imaginación de otras alternativas y con la caída severa del mito de la meritocracia. Estamos en una época en la que no hay ilusión ni esperanza de futuro y la música ha dejado de ser un elemento de cambio central para los jóvenes, una canción no tiene para ellos la mayor trascendencia, porque saben que todo va a seguir igual o peor cuando termine».