Enfrentarse a resolver problemas

La clásica regla de tres, que durante generaciones fue la llave para resolver cualquier problema matemático en la escuela, ha quedado obsoleta. Hoy, enfrentarse a un reto exige mucho más: comprender la situación, explorar distintas estrategias, perseverar y validar el resultado. Así lo defendió Marta Pérez Rodríguez, profesora titular de Didáctica de las Matemáticas en la Universidade de Vigo, en el taller «Metodología para la resolución de problemas» impartido en el IX Foro de Educación.

«No se trata solo de aplicar algoritmos, sino de proponer problemas que tengan que ver con la vida real»

El punto de partida, explicó, es entender que enseñar matemáticas es enseñar a pensar. «No se trata solo de aplicar algoritmos, sino de proponer problemas que tengan que ver con la vida real», señaló. Por eso, la docente planteó al profesorado situaciones auténticas y dinámicas participativas que obligaban a hacerse preguntas, probar diferentes caminos y perseverar hasta encontrar una solución.

Uno de los ejes del taller fue la metodología de Pólya, un enfoque clásico que sigue plenamente vigente: comprender el problema, diseñar una estrategia, desarrollarla y, por último, mirar hacia atrás para revisar el proceso. «Estos pasos ayudan a enriquecer el proceso de resolución de problemas y permiten descubrir más de una manera de resolverlos», explicó.

Las fichas utilizadas durante la sesión sirvieron para tantear hipótesis, validar resultados y abrir el debate sobre la evaluación. «Si un alumno con altas capacidades resuelve un problema de una forma diferente, ¿qué hacemos, le suspendemos?», preguntó Pérez, generando reflexión entre los asistentes sobre la necesidad de valorar la creatividad y no solo la respuesta final.