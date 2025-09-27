Otra forma de entender la vida en el aula

¿Qué es la convivencia restaurativa? ¿Cómo podemos aplicarla día a día en el aula? ¿Y en el hogar? ¿Puede aportarnos algo positivo el conflicto? Con estas preguntas arrancó el taller de Juan de Vicente en el IX Foro de Educación. Orientador, profesor y miembro del equipo de mediación y tratamiento de conflictos de la Universidad de Alcalá de Henares, el docente animó a repensar la disciplina en los centros escolares y a cuestionar la lógica punitiva que todavía predomina.

«Es muchísimo más rápido sancionar a una persona y sacarla del centro que aprovechar esta circunstancia para que tome conciencia», señaló, insistiendo en que «la clave está en acompañar a quien hace daño para que asuma su responsabilidad y repare el daño causado».

Durante la sesión mostró dinámicas sencillas y aplicables: un check-in inicial para conectar con el grupo, la disposición en círculo para facilitar el diálogo horizontal y el juego del mezclado, pensado para que los alumnos se sienten con personas diferentes y rompan inercias. «Conectar y entrar de otra manera en el equipo es clave para abrir la puerta a otra forma de convivencia», explicó.

El corazón del enfoque, dijo, son las preguntas abiertas: «¿Cómo te sientes en esta situación? ¿Qué necesitas para sentirte a gusto en la clase? ¿Qué vas a hacer para que esta clase funcione mejor?». Con ellas, el conflicto se convierte en un proceso de escucha y compromiso, no en una etiqueta ni en una sanción.

«Los alumnos necesitan notar que les importan a sus profesores. Cuando a ti te interesan los alumnos, tú te conviertes en alguien interesante para ellos»

Los asistentes trabajaron además en grupos, diseñando temas de debate que podrían plantearse en el aula con un objetivo claro y en clave restaurativa. De Vicente insistió en que estas dinámicas no son solo metodologías, sino un cambio profundo en la forma de entender la relación con el alumnado. «Los alumnos necesitan notar que les importan a sus profesores. Cuando a ti te interesan los alumnos, tú te conviertes en alguien interesante para ellos», recordó.

La convivencia restaurativa no busca eliminar el conflicto, sino aprender de él. «No hay relaciones sin conflictos, pero sí podemos decidir cómo los gestionamos. Y si lo hacemos bien, nos ayudan a crecer como personas y como comunidad», concluyó, dejando claro que la educación también se construye en el modo en que elegimos reaccionar ante las dificultades.