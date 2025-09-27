Nunca se deja de aprender

El arranque del curso escolar en Vigo tiene nombre propio: el IX Foro de Educación FARO EDUCA. Ayer y hoy, el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo se convierte en punto de encuentro para quienes piensan, trabajan y viven la educación, reuniendo a profesionales llegados de distintos puntos de España.

Psicólogos, docentes, investigadores y especialistas ponen sobre la mesa cuestiones que atraviesan el aula y lo que ocurre fuera de ella: educación emocional, impacto de las nuevas tecnologías y salud mental en la infancia y la adolescencia. También se abordan la educación afectivo-sexual, la cultura juvenil, la filosofía como herramienta para aprender a pensar y la arquitectura escolar como escenario pedagógico.

Lejos de un congreso académico al uso, el foro se concibe como un espacio transversal en el que confluyen las voces del profesorado y de las familias. Una cita para debatir las preocupaciones del día a día que, edición tras edición, se consolida como referencia en la vuelta a las aulas.

Las Claves del Foro

Entre los asistentes, la maestra Berta Alonso Montero subrayaba ayer que lo que más le atrae es «ver diferentes puntos de vista que van aportando los diferentes ponentes», algo que define como «un chute de motivación también para los docentes». Aunque era su primera vez de forma presencial, reconocía que había seguido el foro en streaming en ediciones anteriores.

Más veterana es Beatriz Salvo, profesora de secundaria de dibujo, que participaba por cuarta vez. Asegura que vuelve porque «las ponencias son muy entretenidas, o sea, no me aburre» y porque le ayudan a afrontar el inicio del curso: «Me voy motivada de aquí, que me hace falta al principio del curso».

Por otro lado, Susana Salvo, profesora de español, acudía en esta ocasión animada precisamente por las buenas experiencias de Beatriz: «Sí, es la primera vez, y vengo por recomendación de mi hermana, que siempre me habla muy bien del congreso». Consciente de la amplitud de temas, optaba por mantener la mente abierta: «Tengo una expectativa alta, es cierto, pero tampoco espero nada en concreto, así que voy a dejarme llevar».

También repiten experiencia quienes se encuentran en pleno proceso de oposiciones. Evelyn Fernández, que se prepara para ser maestra de Educación Física, afirmaba: «Es la tercera vez que vengo… sobre todo por los talleres. Me gustan mucho, son prácticos, aprendes, son entretenidos».

«Siempre me llevo algo nuevo, sobre todo, de los talleres» Rebeca — Docente

Rebeca con dos participantes más. / José Lores

En la misma situación está Alba, opositora a Primaria y Pedagogía Terapéutica. Lo que más valora, asegura, es «la variedad también de talleres que hay» y confesaba su interés especial en uno de los de esta edición: «Este año, el de Agampi, tengo muchas ganas».

Por su parte, Rebeca, ya en activo como maestra de primaria, ha convertido el foro en una cita fija: «Llevo muchos años viniendo. Yo creo que desde el primer año que empezasteis». Su motivación es clara: «Siempre me llevo algo nuevo, y sobre todo los talleres es lo que más llevo a la práctica luego en clase».

«Me voy muy motivada de aquí para el principio de curso» Beatriz Salvo — Profesora de dibujo

Beatriz Salvo con otra participante / J. Lores

En conjunto, las voces recogidas dan cuenta de la atmósfera que define al Foro de Educación: un evento donde la formación, la inspiración y la motivación docente se entrelazan con la oportunidad de compartir experiencias y renovar energías en el arranque del curso escolar. Lo que es seguro es que, más allá de enseñar, lo importante es no dejar nunca de aprender, porque enseñar también significa seguir aprendiendo.

«Aporta mucho ver diferentes puntos de vista » Berta Alonso — Maetra