Foro de Educación
El espacio también educa
La arquitecta Estela Darriba cuenta cómo el diseño de las escuelas es una herramienta pedagógica y emocional
¿Qué ocurre cuando se modifica la disposición del mobiliario en un aula? ¿Cómo influye la luz en la atención? ¿Cuándo conviene habilitar un rincón de calma? Estas preguntas sirvieron de punto de partida para el taller que Estela Darriba, arquitecta y docente, impartió en el IX Foro de Educación.
La sesión comenzó con un mapeado sensorial del propio espacio donde se desarrollaba el taller: los asistentes exploraron objetos de medida, olores e información vinculada a los sentidos para reconocer cómo el entorno condiciona la percepción. «Trabajar desde lo sensorial nos permite darnos cuenta de que lo que vemos, olemos o escuchamos cambia radicalmente cómo aprendemos», explicó Darriba.
«Trabajar desde lo sensorial nos permite darnos cuenta de que lo que vemos, olemos o escuchamos cambia radicalmente cómo aprendemos»
A partir de ahí, el grupo se dividió en equipos que recibieron una tarjeta con una situación de aprendizaje concreta. El reto consistía en crear una atmósfera adaptada a ese escenario: cómo activar o, por el contrario, relajar el espacio. Con luz, sonido, olores y pequeños elementos de escenografía, los participantes diseñaron entornos que favorecían concentración, creatividad o calma según la necesidad planteada.
El ejercicio permitió comprobar, de manera vivencial, cómo factores aparentemente secundarios –el color de una pared, la dirección de la luz, la reverberación del sonido– influyen directamente en la disposición cognitiva del alumnado.
El taller de Estela Darriba concluyó con una idea compartida: repensar la escuela desde la percepción sensorial abre la puerta a aulas más humanas, conectadas con las emociones y capaces de acompañar mejor los procesos de aprendizaje.
