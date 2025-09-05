Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IX FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA

Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García: «Mejor en la escuela»

Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García, ponentes del IX Foro de Educación

Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García, ponentes del IX Foro de Educación / FDV

Rosa Mª Soñora Luna, subdirectora xeral de Construcións e Equipamento y Fátima Mª García Doval, xefa do Servizo de Coordinación Estratéxica e Innovación, estarán en el IX edición del Foro de Educación con un taller para caminar hacia «la mejor escuela».

A través del trabajo colaborativo desarrollará las características básicas que guían las escuelas gallegas del siglo XXI. Un Plan de nova arquitectura pedagóxica de la Xunta de Galicia que busca alcanzar esa excelencia. Taller práctico y reflexivo que nos ayudará a orientar las decisiones sobre los espacios y los equipamientos educativos en nuestros centros.

Compra tus entradas


26 y 27 de septiembre 2025 | Auditorio Mar de Vigo
Comprar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents