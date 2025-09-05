Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García: «Mejor en la escuela»

Rosa Mª Soñora Luna, subdirectora xeral de Construcións e Equipamento y Fátima Mª García Doval, xefa do Servizo de Coordinación Estratéxica e Innovación, estarán en el IX edición del Foro de Educación con un taller para caminar hacia «la mejor escuela».

A través del trabajo colaborativo desarrollará las características básicas que guían las escuelas gallegas del siglo XXI. Un Plan de nova arquitectura pedagóxica de la Xunta de Galicia que busca alcanzar esa excelencia. Taller práctico y reflexivo que nos ayudará a orientar las decisiones sobre los espacios y los equipamientos educativos en nuestros centros.