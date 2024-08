“Nadie se ofrece voluntario para que le peguen y lo machaquen, pero te eligen, a mí me eligieron”

Muchos lo conocerán por su trayectoria deportiva, pero Iñaki Zubizarreta tiene otra historia mucho más influyente. No es precisamente un testimonio de éxito, reconocimiento y tiempos dorados. Habla de un niño víctima de acoso escolar que llegó al borde del suicidio, al que propinaron tal paliza que le dejaron secuelas permanentes y que ahora cuenta a jóvenes y adultos. También lo hace a través de su cómic ‘Subnormal’ para tratar de proporcionar el mismo refugio que él encontró en los tebeos y el baloncesto. El próximo 20 de septiembre ofrecerá su testimonio “sin paños calientes” para inaugurar el VIII Foro Faro Educa.

- Lo que de adulto contribuyó a su éxito deportivo, en la infancia fue el desencadenante de un acoso brutal, ¿cómo comenzó todo?

- El acoso no solamente empezó en el centro escolar como tal, sino que ya venía, de una forma más indirecta, desde los propios comentarios de los adultos en edades mías muy tempranas. Con 12 años medía 1,82 metros, con 14 ya 1,98 y con 15 pasaba de los dos metros. El problema que tuve prácticamente desde que nací es que en ningún momento nadie contempló al niño que fui, sino que solamente veía en mí un cuerpo. Los comentarios sobre si era subnormal eran algo constante por parte de los adultos en la calle. Luego, a los 11 años, en el colegio la tutora de aquel año también lo utilizaba como mote delante de mis compañeros. Hay que hacer ver a los chavales, y a los padres también, que hoy por hoy son tan parte del problema como los propios chavales, que algo es una broma cuando se ríe todo el mundo, si hay una sola persona que no lo haga ya no se llama broma.

- ¿Cómo puede haber comportamientos tan crueles en niños y niñas tan pequeños? ¿Es algo que se adquiere?

- Los chavales son un espejo de lo que tienen a su alrededor. Nos estamos encontrando con chavales muy rotos, muy decepcionados con sus mayores y con las raíces en casa, que son francamente terribles.

Nadie contempló al niño que fui, sino que solamente veían en mí un cuerpo

- En su experiencia, ¿cómo suelen reaccionar las familias de los acosadores?

- Con los años he comprobado que siempre se repiten tres factores para que se dé cualquier caso de violencia. O se niega con eso de “mi hijo o mi hija no puede estar haciendo eso” cuando, quizá, no tengan ni idea de lo que están haciendo; se minimiza o, directamente, se ignora. Los comportamientos de las familias de antes y de las de ahora, estos patrones, son muy parecidos. Lo que pasa es que la realidad de hoy es mucho más cruel porque tienen más medios, hay más tecnología. La situación con las redes sociales es dramática. Viendo las estadísticas, desde que hemos salido de pandemia, ha aumentado todo lo referente al acoso escolar, en cuanto a violencia en aulas, violencia en redes, exclusión, intentos de suicidio y suicidios consumados.

- Precisamente, con 11 años lo llevaron hasta el borde del precipicio para suicidarse. Pensar en tu familia le salvó. ¿De qué manera se enteraron de todo lo que estaba sucediendo?

- Los acosadores te meten en el miedo, te hacen ver que si dices algo las consecuencias que vas a sufrir serán aún peores. También te meten en la mentira, te hacen ver que si informas de lo que está sucediendo te conviertes en el chivato cuando lo que hacen es convertir a los chavales en cómplices. De hecho, es fundamental trabajar el concepto de ‘chivar’ e ‘informar’, muy poquita gente lo tiene claro. Este curso pasado estuve en contacto directo con más de 21.000 chavales y siempre pregunto sobre esto. De todos ellos solo me respondieron bien tres. Pero es que esta pregunta se la he hecho a los adultos. Y en las charlas en las que he estado con adultos me ha respondido bien uno. No es un concepto que solo haya que trabajar en los colegios, sino que esto es un concepto que debería venir bien trabajado desde las casas.

- ¿Pasa por ahí el camino para acabar con la ley del silencio?

- Curiosamente, con los años, el peor recuerdo te queda de aquel que pudiendo ayudarte no hizo nada. Y esto sí es duro de sanar. Al principio te machacas con la pregunta de ‘¿por qué?’. Hay gente que dice que es por la estatura, otros por el peso, otros por tu color de piel, otros por tu religión... Todo esto que la gente ve como motivos realmente no lo son, son excusas. ¿Sabes por qué te hacen el acoso? Porque te eligen. ¿Conoces a alguien que se presta voluntario a que le traten mal, le excluyen, le escupan, le golpeen, le estén machacando? El que está ahí no está por elección, es porque te eligen. A mí me lo hicieron, como están eligiendo a otros muchos más. Pero el resto son excusas.

- Aquel día decidiste no saltar al vacío, pero las agresiones no terminaron y el centro siguió sin mover ni un dedo, ni tras una brutal paliza

- No hicieron absolutamente nada. La tutora -nunca la llamo profesora por respeto a quien sí lo es, ella no- lejos de contribuir para construir un espacio seguro para los alumnos, se encargó de caer en los códigos de otro tipo de alumnos, colaborando en que a mí me eligieran y me destruyeran.

El mensaje constante de 'monstruo' desde la infancia me hizo sentir asco y repulsa de mí mismo durante mucho tiempo

- ¿Dónde encontraba refugio, además de en su familia?

- En el baloncesto y los cómics. Siendo tan pequeño, expuesto a ese mensaje constante de monstruo, subnormal… al final, tú mismo te lo acabas creyendo. Y con el baloncesto encontré un espacio en el cual no me sentía tan diferente, un espacio en el que me encontré gente como yo, incluso más grandes, y me hizo ver que no era tan monstruo ni tan deforme, porque durante muchísimo tiempo tenía auténtica repulsa, al verme en el espejo me daba un asco terrible, me daba un rechazo total y, sin embargo, el deporte me hizo ver que ese monstruo que yo rechazaba y repudiaba con toda mi alma, con todas mis fuerzas, resulta que ha sido una herramienta para hacer una carrera deportiva medianamente decente. El baloncesto me ha enseñado además lo que es el trabajo, lo que es el compromiso, lo que es la pertenencia y lo que es el sacrificio.

Otras dos cosas que no tenía en mi vida en aquella época era la justicia y tampoco había sonrisas. La justicia lo buscaba con esos cómics, con esos superhéroes, con esos físicos tan extraordinarios, donde siempre imperaba el bien ante el mal. Y por otro lado, las sonrisas las procuraba en personajes como Súper López, Mortadelo y Filemón, Los Pitufos o Astérix y Obélix.

- Entonces no había justicia ni sonrisas, ¿con el paso del tiempo ha habido justicia y sonrisas?

- Conozco la desesperación, conozco la angustia, conozco muchas emociones de las más duras, la decepción, que es una muy dura de trabajar. Y pese a todo, he tenido la grandísima suerte de encontrarme a personas que han dedicado parte de su tiempo a ayudarme, a darme las claves que han contribuido a construir el Iñaki de hoy. No ha sido nada fácil, ha sido un trabajo de pico y pala, pero hoy tenemos las claves para poder componer esos corazones rotos, independientemente de la edad que tengamos, sanar ese niño o esa niña rota que tenemos ahí dentro. No me olvido nunca de dónde vengo y desde luego que mientras pueda, intentar ayudar al máximo de personas posible, mientras mi cuerpo aguante y pueda hacerlo. Pero hay un porcentaje de gente altísimo que queda marcada por vida y muchos no van a salir de una forma sana.

Conozco la desesperación y la angustia, pero he encontrado personas que me han ayudado a construir el Iñaki que soy

- ¿Cómo reaccionan los chavales, los profesores o los padres cuando escuchan tu historia?

- Una cosa que no hago jamás es entrar en competencias que no son mías. Yo no le voy a decir a unos padres cómo han de criar a sus hijos cuando no soy padre. Tampoco soy docente. Pero lo que sí muestro son las carencias que tuve cuando fui niño por parte de los docentes, los compañeros, la gente en la calle, los adultos, mi familia o yo conmigo mismo. Y, curiosamente, muchos años después, son exactamente las mismas carencias que están teniendo los chavales hoy, porque la esencia de los problemas sigue siendo la misma, independientemente de los medios de los que se pueda disponer. Lo que trato de hacer es que la gente piense, sin exponer a nadie, sin criticar a nadie, sin criticar nada, simplemente les hago pensar. Ellos mismos son conscientes de qué es lo que están haciendo y qué es lo que pueden cambiar o deberían de cambiar. Entonces las reacciones, normalmente, son superpositivas. Hay gente que se queda muy tocada, que es algo pensado, pero muy, muy positivo en general. Mi charla no tiene paños calientes, no edulcoro ni suavizo nada. Hablo muy claro.

- ¿Algún chaval después de escucharle ha compartido con usted que se ha descubierto como el acosador?

- Sí, me ha pasado.

- ¿Hay margen para reconducir sus conductas?

- Por supuesto, pero eso ya es un trabajo de ellos consigo mismos. Yo no soy nadie para criticar o juzgar. Eso ya es un trabajo de ellos, pero solo con el hecho de reconocérselo, no al público, sino a ellos mismos y querer pedirle ese perdón a la gente a la que hayan hecho daño es importante y satisfactorio. A mí nunca ha venido nadie que me haya dado un perdón sincero y tampoco va a llegar. Lo que he aprendido es a no ser como ellos.

- ¿Has vuelto a hablar con aquella tutora o con tus acosadores?

- Con ella no, no ha querido hablar conmigo así que no voy a forzar una conversación con una persona que no la quiere mantener. Allá ella con su conciencia, desde luego la mía está muy tranquila. De los acosadores sí que he vuelto a saber, de los tres mayores, y sé que su vida no ha ido muy bien, de hecho, algunos ya no están aquí.