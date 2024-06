Neste taller da VIII edición del Foro de Educación Ledicia Costas compartirá algunhas pautas para elaborar un espazo de creación literaria nas aulas de forma divertida. Durante a seu obradoiro, "Palabrario", ensinará a crear atmosferas axeitadas para que os nenos deixen voar a súa imaxinación. No curso, tamén se orientará aos docentes para que amosen como construír personaxes e os coloquen nos máis disparatados escenarios.

Ledicia Costas é unha das autoras máis recoñecidas e traducidas da literatura galega. Ten máis de trinta libros que non deixan de reimprimirse, tanto para público infantil e xuvenil como para público adulto e poesía, en Edicións Xerais, Anaya, Destino ou Nórdica, entre outras.

No 2020 recibiu o Premio da Cultura de Galicia de Creación Literaria, sendo a persoa máis nova desa categoría en recibilo desde a fundación do galardón, e no 2023 foi distinguida pola Xunta de Galicia coa Medalla Castelao, que recoñece a súa achega á cultura ao longo dos seus case 25 anos de carreira literaria.