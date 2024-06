“Axudando a medrar cando cambian os marcos: infancia, puberdade e adolescencia e acoso”

Alexandre García Caballero impartirá dous obradoiros e unha conferencia na VIII edición del Foro de Educación. O primeiro deles, "Axudando a medrar cando cambian os marcos: infancia", será unha reflexión colectiva sobre os procesos de autoestima básica, dende o vencello co adulto ata a construción do ideal do eu e o inicio da puberdade, empregando a metodoloxía ProCC.

A continuación, o psiquiatra e doutor en Medicina, fará un simposio interactivo sobre a puberdade e adolescencia. Ao longo do obradoiro tratarase o proceso de loito polo corpo infantil que dará paso a una busca da identidade. Isto pode ter consecuencias directas sobre a saúde mental na adolescencia.

Por último, García Caballero ofrecerá ós asistentes unha conferencia sobre o acoso, na que reflexionará sobre os roles implicados nos procesos de buylling e como a loita pola xerarquía social dentro do grupo adolescente pode conquerirse por medios prosociais ou antisociais.

Alexandre García Cabaleiro foi Profesor asociado de Psiquiatría na Universidade de Santiago de Compostela e realizou investigación en Cognición social e suicidio. Autor de numerosos artigos internacionais, recibiu entre outros o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio e o Premio Albert Jovell de Humanización en medicina polo programa de rehabilitación en liña e-motionaltraining. Actualmente é o Coordinador de Programas de Prevención e Promoción da Saúde Mental do Servizo Galego de Saúde.