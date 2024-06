“Do mar á clase e da clase ao mar: reconectándonos coa natureza”

Neste taller da VIII edición del Foro de Educación Silvia Iglesias e Sara Carrasco abordarán a necesidade de incluír a educación ambiental nos centros educativos como contido transversal partindo do medio mariño como referente para reconectar coa natureza.

Para iso, e empregando o seu proxecto 13 Grados, proporán unha serie de actividades interactivas que os mestres poderán empregar nas súas aulas, que irán desde o traballo de campo no medio natural ó uso das novas tecnoloxías.

Na parte final, as persoas participantes no obradoiro terán a oportunidade de probar as Experiencias Inmersivas Submarinas en 360º grazas ao uso de lentes de realidade virtual.

Quen son?

Silvia Iglesias Prado: Intérprete mariña, técnica en educación ambiental, guía oficial do PNIAG e mergulladora.

Sara Carrasco González: Ilustradora científica e naturalista, guía oficial do PNIAG e mergulladora.