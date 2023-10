Encontrarse ante un hijo que sufre Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) es de las cosas más duras que puede ver un padre, porque “muchos ven como esto puede llevar a sus hijos a la muerte”, sentenció la psicóloga y directora del centro Adamia Psicología de Vigo, Rosalía Campos. Su taller, fue uno de los más duros, en parte, por los testimonios que de manera generosa ofrecieron los asistentes, algunos en primera persona.

“Es importante trabajar todos a una. Hay que desmontar el mito de que se trata de un proceso lineal porque tiene subidas y bajadas, como ocurre con las adicciones. Y, aunque es muy difícil, los padres deben adaptar las expectativas y no buscar excusas que escucho en consulta del tipo de ‘está así porque sale con ese chico, pero cuando lo deje, se pondrá bien’. Eso no funciona porque se trata de un trastorno mental. Y todo empieza, muchas veces, por evitar sentimientos de vergüenza. Nosotros no hemos fracasado como padres, no tiene nada que ver”, adelantó Rosalía.

La psicóloga recordó que “es importante que nuestros hijos aprendan de nosotros que la autocrítica puede ser constructiva, tienen que tener un modelo en nosotros. Porque ellos sienten que su mayor miedo es cometer errores”.

Aconsejó evitar los comentarios sobre el cuerpo o el peso, para no estigmatizar. “Es mejor que orientemos la conversación hacia otra cosa, como decirle que hoy la veis muy contenta. Es muy difícil y muchos padres se ven agobiados, pero es importante porque las personas con este trastorno lo analizan todo, lo graban todo. Por eso debemos mantenernos en nuestro mensaje, transmitido con serenidad, coherencia y paciencia”.

“Siempre fui muy delgada, con treinta años empecé a ir al gimnasio y gané masa muscular. La gente me decía que estaba muy guapa ahora que había engordado. Fue el principio de medir la comida”, compartió una asistente. Su experiencia ilustró dos de los mitos que la psicóloga quiso desbancar. El primero que es un trastorno de adolescentes y el segundo que solo lo tiene gente que está muy delgada, “porque se puede padecer y que aparentemente no se vea”.

Otros de estos mitos: que es cosa de chicas, que la gente lo hace por llamar la atención, que es un castigo a los padres o que se cura con un ingreso hospitalario. Falso. La psicóloga recordó que estas personas solo quieren desaparecer sin llamar la atención.

“Un día te ves delgada y al siguiente no”, dijo una mujer. “Claro, contestó la experta porque en la manera de vernos interviene el razonamiento emocional. Y en el caso del TCA, las neuronas se van atrofiando porque se alimentan de glucosa y no tienen. Por eso razonar con estos pacientes es difícil. Todo es blanco o negro y tienden a la distorsión. Cuando nos alimentamos mal durante un periodo largo hay deterioro cerebral”.