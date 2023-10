Hablar desde la teoría sobre cómo atender la educación del alumnado con diversidad funcional puede resultar fácil pero la visión cambia totalmente si por unos minutos nos ponemos en el lugar de las personas que obligatoriamente se deben mover en silla de ruedas, con muletas, sin visión, sin poder oír o con otra disfunción.

Para que el profesorado comprenda y pueda ayudar mejor al alumnado que se encuentra en esta situación, AGAMPI –Asociación Galega de Mestras e Mestres pola Inclusión– impartió ayer un taller en el Foro.

Paula Carreiro, Rita Reza y María del Carmen Mora, de dicha entidad, prepararon “O camiño da diversidade”.

Se trataba de una senda con distintos tipos de obstáculos para que las profesoras y profesores participantes experimentasen qué piensan sus alumnos cuando se encuentran con limitaciones similares, cómo se las ingenian para superarlas o cómo los maestros pueden ayudarlos.

El profesorado vivió qué se siente al ir en silla de ruedas y no poder avanzar

Un ejemplo fue que una profesora se moviese en silla de ruedas, otra con muletas a la pata coja, otro en un andador y una cuarta en otra silla adaptada. En un momento del camino tenían que pasar por encima de un altillo que no podían bordear ni por la derecha o por la izquierda.

En ese instante, sintieron la imposibilidad de hacerlo hasta que alguien les ayudó. Pero ahí no acabó la problemática ya que la persona que lo hizo no estaba acostumbrada a dirigir sillas de ruedas con lo que al moverla de manera brusca y con giros fuertes, la persona que era portada temía salir despedida o caer.

En ese punto, las técnicas de AGAMPI recomendaron siempre ir adelantando verbalmente los movimientos a la persona que va en la silla para que no tenga miedo o piense que la vamos a tirar.

Al término, el profesorado escribía en un enorme papel en la pared qué había sentido. Mal rollo, agobio, dependencia, impotencia, rabia, impotencia, limitación o frustración fueron algunos de los sentimientos.

En otra sala, se trabajaba con pictogramas, braille, con idiomas que no se entendían y otras circunstancias para entender mejor a esa parte del alumnado que más ayuda necesita y que en muchos casos no recibe la atención más idónea debido a la falta de preparación de un profesorado al que no han formado correctamente para ello.