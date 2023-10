Tarde de viernes en el Auditorio Mar de Vigo y profesionales tan diversos como profesores, pedagogos, psicólogos, expertos en audición y lenguaje, inteligencia artificial, bellas artes o musicología, entre otras disciplinas, se reúnen con un fin común: superar los desafíos actuales en educación. Buscan ofrecer a su alumnado su mejor versión como docentes. Uno de los principales motivos que les han traído a la séptima edición del Foro de Educación de Vigo, el más importante del noroeste, provenientes de diversos puntos de la geografía española. En la ciudad olívica y desde ayer, pasarán un fin de semana de intercambio de experiencias, de discusiones y de análisis, donde más de un millar de personas compartirán un espacio abierto y sin prejuicios.

Porque si hay algo que tienen claro estos profesionales nada más llegar al evento es que la educación debe ser fluida, como el entorno en el que se desarrollan sus alumnos. “Esta es una oportunidad estupenda, nosotras vemos niños con todo tipo de problemas y cuanto antes se trabaje con ellos, mejor. Es importante, tanto en educación formal como informal, que el profesorado esté formado para poder detectar, prevenir y actuar ante estos casos. Para saber cómo lidiar con ellos en el día a día es necesario conocer las nuevas corrientes educativas que están surgiendo y que nos permiten ofrecer a estos niños oportunidades”, explican Lucía, Begoña y Jenifer, responsables de la ludoteca rianxeira Agarimo. Su centro es más que un lugar de estar. Ellas, puericultora, educadora infantil y pedagoga respectivamente, trabajan a nivel sensorial con los pequeños, realizan actividades con animales y les enseñan seguridad vial, entre otras cosas. Reciben a niños de entre 3 y 12 años y participan en el Foro por primera vez porque son conscientes de la importancia que tiene para estos niños que ellas sigan aprendiendo.

No importa la edad de los alumnos, porque el Foro plantea ideas tan atrevidas como enseñar filosofía en Educación Infantil como manera para despertar en pensamiento crítico y sensibilizar en cuestiones como: la diversidad, la pobreza y las relaciones humanas, desde bien niños. Es quizá esto mismo, esta apuesta por abrir la mente para experimentar y los ojos para detectar los cambios a los que se enfrentan los chavales en todas sus etapas del proceso de aprendizaje, lo que convierte al Foro en un encuentro que engancha. Y a los asistentes en valientes que se atreven a enseñar de otra manera. Y aprenden cómo motivarles para llegar a sus alumnos hasta el tuétano, en un mundo donde no hay tiempo para la reflexión. “Espero profundizar en el uso de inteligencia artificial en educación porque hay una revolución tecnológica llena de posibilidades que se están desaprovechando. Y me gustaría hacer contactos”, comenta Ignacio, joven maestro especialista en pedagogía terapéutica y nuevas tecnologías. “Creo que tenemos que apostar por la atención a la educación emocional y hacer un acompañamiento al alumno, no solo impartir el currículo”, remata alabando el planteamiento del ponente inaugural, Rafael Bisquerra.

Bárbara y Joel son profesores de Educación Infantil y Primaria, han venido desde Ourense por primera vez, conscientes de las posibilidades que les ofrece el intercambio de conocimiento con otros colegas y “porque queremos aprender algo nuevo de los ponentes”. Aunque el perfil de su alumnado, en un centro público del pequeño municipio de As Neves, se corresponde con niños muy pequeños, ya detectan, sin embargo, grandes retos en el aprendizaje. “En el aula se nota que viven en la inmediatez. Nosotros venimos para reciclarnos, porque para enseñar no hay un método infalible”.

Chus, Sara y Bea son profes de Primaria, Infantil e Inglés en el CEIP Nuestra Señora de Lourdes en Mondariz-Balneario, pero no han dudado en participar en persona porque “el panel era muy bueno”. “Ellas conocían a algunos de los relatores, ya se habían formado con ellos, les apetecía repetir y yo me he dejado llevar por ellas”, comenta divertida Chus. Aseguran que vienen con mucha ilusión porque el fin de semana promete.