“El 44% de los adolescentes usa las redes sociales para no sentirse solo” ya que aunque viven en su casa con gente sienten soledad, indicó ayer Manuel Isorna en su conferencia en el Foro de Educación. Tras este dato, preguntó: “¿cuándo se sienten bien estos chicos y chicas? “Cuidado con esto porque si el estado emocional de mi hija depende de los likes que recibe, ¿en manos de quién pongo su salud mental? ¿Nadie se da cuenta de esta barbaridad? Solo se van a sentir bien cuando reciban un like o me gusta”.

Para entender el riesgo que se encierra en ello, reflexionó que si ayer recibió 25 likes (me gusta), hoy querrá tener 50 y pasado “¿qué hará para obtener 75?”. “Estamos metiendo el lobo con piel de cordero en la habitación”, advirtió. "El estilo educativo del 'padre amigo' crea adultos déspotas y personalidades de cristal" Con el fin de concienciar de que es un problema masivo entre los más jóvenes recordó que “todos o casi todos los días el 58% de los adolescentes dice que lleva el móvil a la habitación por la noche. El 21,6% se conecta todos los días después de la medianoche. No imagináis la importancia que tiene este dato. Simplemente controlando la cantidad de problemas que nos evitaríamos”, advirtió Isorna quien comentó irónicamente que utilizan el terminal “como despertador”. Al no haber control parental en el uso del móvil, comparten contenido sexual suyo con gente conocida o incluso extraña. El 12% de las chicas reconoce haberlo hecho y el 15% de los chicos. Como consecuencia, el 27% asegura haber sentido inseguridad o inquietud mientras navegaba por internet; uno de cada cuatro adolescentes reconoció haber sentido miedo e incluso rechazo (casi el 20%).