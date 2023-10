Xavier Estévez –autor de libros para el público más joven como “Avións de papel”, “O corazón da maxia”o “A rapaza da fiestra”– es también profesor. Su punto de partida es la relación entre la escritura, la lectura y la vida con el hilo de la oralidad como transmisor a las nuevas generaciones.

En el taller que impartió ayer en el VII Foro de Educación, bajo el título “Educando en el jardín: la filosofía helenística como herramienta educativa”, hizo hincapié sobre todo en la necesidad de inculcar y enseñar rutinas de pensamiento (que se planteen por ejemplo ante una obra de arte qué está ocurriendo y qué les ha llevado a decir eso) entre el alumnado, sin importar la corta edad que tengan.

Por ello, insistió en que “debemos enseñar a nuestros niños a preguntar”. También indicó que incluso con pequeños de Infantil se pueden empezar a trabajar conceptos filosóficos. Como muestra de ese trabajo y de los frutos que se pueden lograr, puso de ejemplo el documental “Solo es el principio” –trabajo que se puede encontrar en YouTube– en el que durante dos años se siguió el trabajo en filosofía con niños de Infantil de una escuela francesa.

Las primeras tareas –inspiradas en el proyecto de filosofía en el aula de Mathew Lippman– consistieron en, primero sentar a los niños en círculo para preguntar individual y colectivamente sobre cuestiones como el amor, la amistad o la libertad.

No obstante, Estévez recalcó que la clave de todo reside en la lectura y en fomentarla desde muy pequeños. Para ello, animó al profesorado a leer y vivir con pasión la lectura para trasladarlo a los pequeños.

Desde su punto de vista, se debería fomentar el aprendizaje de la filosofía helenística. Por dos cuestiones: es sencilla y surgió en una época histórica –entre el año 323 a.C. y el siglo IV a.C.– muy similar a la actual. En aquel momento, las polis griegas estaban sumidas en una crisis económica y social.

Entonces, comenzaron a llegar a Grecia productos más baratos de otros lugares. Esto arruinó a los manufacturadores y cosecheros de la polis. Además, llegó mucha mano de obra foránea y barata. La pobreza aumentó mientras un reducido grupo de clase alta mostraba más su opulencia. Como resultado los griegos perdieron sus referentes, entraron en crisis sus creencias, lo que conecta ese momento con nuestro presente, indicó Estévez.

Por todo ello, surgieron corrientes filosóficas claves ahora: estoicismo, epicureismo, cinismo y escepticismo. Con el cinismo, se busca cambiar lo negativo de la sociedad. “Si queremos cambiar el sistema hay que protestar para cambiar las cosas”, indicó Estévez.

Para los estoicos hay que ser impasible y autosuficiente, lo que ayuda a superar los baches de la vida ya que hay cosas que no podemos controlar. Por su parte, los escépticos, no saben nada con certeza, entonces, al no poder opinar de nada, pueden criticar de todo. Con esto, hay que enseñar a los niños a dudar, a preguntar.