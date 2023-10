“La educación emocional no surge porque sí, sino que es una respuesta necesaria a la alta prevalencia de trastornos como la ansiedad, el estrés, el burn out, o la depresión en nuestras sociedades. Si no hacemos nada, estos trastornos seguirán aumentando de forma progresiva”.

Así quisó subrayarlo este viernes en el Auditorio Mar de Vigo el prestigioso psicólogo y psicopedagogo Rafael Bisquerra, considerado uno de los mayores expertos en inteligencia emocional de nuestro país y presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB). Recién llegado de su gira por América, rodeado de aplausos y con actividad sobre el escenario y “píldora del bienestar” incluidas, el experto fue el encargado de protagonizar la conferencia inaugural del VII Foro de Educación FARO EDUCA, en la que abogó por un “cambio de paradigma en la educación” para “potenciar la salud mental, el bienestar y la convivencia”. Una cita, el mayor punto de encuentro con la comunidad educativa de toda Galicia, por la que, entre este viernes y este sábado, pasarán más de medio millar de personas y cuyo acto de inauguración, conducido por la periodista Andrea Álvarez, contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Marta Tapias; y el director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido. Condicionantes del entorno Que una de cada cuatro personas tienen o tendrán algún problema de salud mental a lo largo de su vida, que hasta un 50% de los adolescentes consideran que los han sufrido o que estos serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030 son solo algunos de los datos que Bisquerra compartió en el Mar de Vigo durante una intervención en la que quiso llamar la atención sobre la importancia de la educación emocional a la hora de prevenir y mejorar los problemas de salud mental. Para concienciar a los asistentes sobre el “espectacular incremento de trastornos emocionales”, Bisquerra hizo especial enfasis en el aumento del porcentaje de suicidios en los últimos años —“por cada suicidio, hay 20 intentos detrás”— y la violencia, considerada una enfermedad de salud mental por la OMS y para cuya prevención insistió en que “todos los países deberían incluir en sus objetivos educativos prioritarios la capacidad para regular la ira como estrategia esencial”: “Solamente esto, dijo, ya justificaría por sí mismo la educación emocional”. Para el experto, el aumento de muchos de los trastornos citados durante la pandemia demuestra que “no obedecen a factores genéticos innatos, sino que son una respuesta a los condicionantes del entorno”. Y es aquí donde entra en juego la educación emocional, un proceso que debe tener un enfoque de “ciclo vital”, “empezar desde el nacimiento y estar presente en Infantil, Primaria, Secundaria y en la formación continua a lo largo de toda la vida”. Competencias emocionales Un contexto en el que las llamadas competencias emocionales se conciben como “una respuesta a las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en la escolarización y en los medios comunitarios”. La conciencia emocional, nuestra capacidad para tomar conciencia de nuestras emociones, darles un nombre y distinguirlas de otras; la regulación emocional, nuestra habilidad para transformar la experiencia emocional, alargar unas emociones, acortar otras, atenuarlas, etc… para comportarnos de forma adecuada; la autonomía emocional, el desarrollo de esa serie de conceptos que empiezan por ‘auto’: autoconocimiento, autoaceptación, autoestima, automotivación… para gestionar mejor nuestras emociones; y la competencia social que incluye estas relaciones interpersonales e intrapersonales integrando la capacidad de gestionar conflictos, la asertividad, la negociación, etc. fueron así protagonistas en el Mar de Vigo de la mano del experto como “elementos básicos para la vida y para la construcción del bienestar”. Durante su intervención, Bisquerra también recordó que la próxima semana, más en concreto, el 10 de octubre, se celebrará el Día de la Salud Mental, una realidad que, dijo, “es importante cuidar porque no nos viene dada” : “Depende de una gran multitud de factores, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un porcentaje muy importante que podemos prevenir”. Por todo ello, porque “la mejor prevención de la salud mental es a través del desarrollo de competencias emocionales”, el experto insistió en la importancia de que el profesorado, las familias, y la sociedad en general tomen conciencia de la realidad que nos rodea y animó a los docentes a encontrar más información al respecto en la Revista Internacional de Educación Emocional RIEEB. Una cita en la que aprovechó también para “provocar al sector” —“yo ya he llegado a una edad en la que no me importa que no me vuelvan a llamar”—, bromeó ante las risas del auditorio, y denunciar la falta de formacion y sensibilizacion sobre competencias emocionales, tanto a lo largo de la vida universitaria como laboral: “Demandamos a quienes toman las decisiones que se tomen en serio lo que estamos diciendo. Tengamos claro que es importante que se formen en contenidos como Lengua o Matemáticas, pero no seamos tan ingenuos de creer que trabajando esto contribuimos a la mejora de la salud mental, el bienestar y la convivencia; o de que con una charla vamos a solucionar el problema. Muchas veces los primeros que necesitan educación emocional son los que se dedican a la política”, expresó. “La educación emocional es un trabajo en equipo que requiere la formación y la sensibilización de todo el profesorado. Cuando hablamos de salud mental, queremos construir una catedral, esto significa poner unos sólidos fundamentos en un proyecto a largo plazo, con presupuestos generosos y formación especializada”, concluyó Bisquerra para pasar a una fase mucho más dinámica. Un futuro mejor, y el ‘Rías Baixas Style’ sobre el escenario El presidente de la RIEEB pidió a 15 personas entre el público que subieran al escenario para proponerles protagonizar un ejercicio con la técnica de la línea. Su misión era irse posicionando en el espacio en función de su acuerdo o desacuerdo con las frases que el presidente de la RIEEB iba enunciando, desde las más sencillas “me gusta el chocolate” a las más complicadas “confundir alegría con felicidad puede ser un error grande”. Un ejercicio que despertó el entusiasmo y las risas del auditorio y que sirvió para profundizar en el conocimiento de las emociones y en la importancia de fundamentar lo que pensamos. Herramientas, ideas, intercambio de experiencias y muy buen ambiente para motivar a los docentes a “hacer un futuro mejor” durante una conferencia que Bisquerra despidió con el auditorio Mar de Vigo muy arriba, en pie por completo y bailando al ritmo de una versión muy nuestra del Gangnam Style, el Rías Baixas Style, que él mismo denominó como una “píldora de bienestar” y un gran ejemplo de porque “no necesitamos colocarlos para pasárnoslo bien”. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quiso, por su parte, resaltar la profesión de maestro que él mismo comparte. “Hay pocas profesiones que sean tan hermosas como la nuestra”, afirmó nada más entrar en el escenario. “Se trata de un trabajo de enorme responsabilidad. Todos los días formáis a jóvenes gallegos para que sean capaces de enfrentarse a los retos que les esperan en el futuro. Por eso, los profesores estáis siempre en formación continua, porque de ello depende la vida de los niños”, dijo entusiasta. Y subrayó la calidad del modelo gallego. “Galicia tiene un buen sistema educativo, lo digo con orgullo. Esto se debe al trabajo de los profesores, los equipos directivos y todos los que trabajan por hacer un sistema mejor”. Continuó su intervención destacando la dedicación de los profesionales presentes. “Venís a aprender con humildad porque sois personas, profesionales involucrados”. Y aventuró que el lunes, todos ellos llegarían a sus clases respectivas siendo mucho mejores de lo que llegaron al encuentro. Y que eso “es una muestra de la profesionalidad” que les caracterizaba. “La Galicia del mañana se juega hoy en las aulas y vosotros sois la pieza angular”. Cuando el alcalde de Vigo, Abel Caballero, irrumpió ayer en el escenario durante el acto de inauguración del Foro de Educación lo hizo con energía, micro en mano y un mensaje dicho alto y claro. “Tener una buena educación cuando eres niño es fundamental y aquí la tenemos. Vosotros (a los profesores), en los distintos estadios de su formación, les dais a los alumnos la capacidad de enfrentarse a la vida de adultos. Aprendiendo también vosotros os convertís en héroes trazando un proyecto importante, el de su educación. Eso es lo importante de este Foro, conocernos e intercambiar vuestras experiencias en las aulas, porque es algo que no lo puede sustituir la tecnología”, sentenció el regidor municipal. Su intervención, plagada de guiños al aprendizaje en la infancia y su impronta en el carácter durante la edad adulta, no estuvo exenta tampoco de reclamos en pro de una educación “mejor”. “Tenemos que ir hacia un sistema de educación que sea absolutamente gratuito y conseguir que proporcione la máxima calidad en el aprendizaje”. Caballero también dedicó unas cariñosas palabras a FARO ”por su forma de implicarse en la ciudad, siendo una empresa privada”. Tapias indicó que el Foro de Educación de FARO DE VIGO se ha convertido en un “referente” de “primer nivel” que reúne “a algunos de los mayores expertos” en educación del Estado español. También señaló que “hay que reconocer el papel fundamental que representais los profesores en el desarrollo educativo y personal de nuestros hijos. Sois claves en la formación de nuestros hijos. Muchas gracias por lo que hacéis”. Añadió que “la enseñanza es la que sienta la base de lo que serán nuestros niños en el futuro”. Asimismo, agregó que “la actualización en materia educativa es fundamental para el profesorado”. La vicepresidenta del organismo provincial pontevedrés reflexionó que vivimos tiempos “vertiginosos y cambiantes que afectan a nuestros hijos y al modo de relacionarse entre sí y con el mundo así como con la forma de adquirir conocimientos”. Por ello, calificó como “importante” para el profesorado entender estas dinámicas para “adaptarse” a ellas. Por supuesto, tuvo unos minutos para destacar a algunos de los ponentes del foro de este año así como para recordar algunas de las actuaciones de la Deputación en materia de educación como las becas en Formación Profesional, actividades en CEIP o el programa de formación de profesorado.