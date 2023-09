Xa visitaron o Auditorio Mar de Vigo na edición anterior: son os Polos Creativos. Lugares de innovación educativa no que se traballan as competencias dixitais e STEM, o pensamento computacional e de deseño, a co-creación, a solución de problemas reais e o desenvolvemento de habilidades.

Promovidos pola Xunta, aterrizan esta vez co obradoiro “Polos Creativos Intelixentes” . Durante esta hora, os participantes (alumnado, profesorado, familias...) aprenderán a través de retos, problemas, proxectos...

“Teñen un deseño modular” apunta Fátima García Doval, Xefa de Servizo de Coordinación Estratéxica e Innovación da Consellería de Cultura e Educación “Contan con equipamento especializado e están organizados didácticamente para fomentar a creatividade, a aprendizaxe por competencias e o traballo manipulativo.”

Actividades coa Intelixencia Artificial

As actividades que se desenvolven neles abordan aspectos como a intelixencia artificial, as tecnoloxías intensivas, o procesado audiovisual e artístico, a realidade virtual ou a robótica, entre outros.

Estes proxectos chegaron a algunas escolas galegas no curso pasado e, en poucas semanas, aterrizarán á totalidade dos centros públicos para cubrir o curso 2023/24.

Así, buscan axudar ao alumnado a integrar os diferentes tipos de coñecementos (dende datos ata destrezas e actitudes) de xeito competencial.

Sen facer spoilers, os Polos Creativos deste ano estarán adicados aos inventos adiantados ao seu tempo

“O coñecemento non se transfire fácilmente dun contorno a outro, dunha actividade a outra. Unha persoa competente é aquela que é capaz de resolver unha situación, reto ou problema de xeito eficaz cos recursos de que dispón e cos que é capaz de mobilizar. Para acadar isto, que soa moi sinxelo pero non o é tanto, é preciso poñer en funcionamento eses recursos que cada persoa ten, e que o resto do equipo de traballo ten, en situacións que teñan sentido de desafío, que motiven, no sentido de que nos movan á acción. Ese é, precisamente, o tipo de actividade que se fomenta desde os Polos Creativos. Así, non só poñemos en práctica os coñecementos dos que dispoñemos senón tamén outros dominios competenciais” explica García Doval.

Convidados especiais

O ano pasado, cando os Petiscos de Polos Creativos se pasaron polo Foro, o fixeron axudados por un robot. Pero esta edición tamén contará con visitas que axudarán a compoñer o obradoiro: “Non imos desvelar o segredo e facer ‘spoiler’, pero haberá personaxe convidada, sen dúbida” explica a Xefa de Coordinación Estratéxica. Así, no obradoiro se utilizarán todos os materiais que, dun xeito ou doutro se relacionan con tecnoloxías intelixentes, co que coñecemos como Intelixencia Artificial nas súas variadas vertentes. “Todo sinxelo pero creativo e axeitado para diferentes idades e para todos os públicos. Que ninguén pense que é necesario ter algún tipo de coñecemento previo!”

¡Ya a la venta! Compra tus entradas

6 y 7 octubre 2023 | Auditorio Mar de Vigo

Comprar Comprar

E ademáis, ao igual que o ano pasado, contarán coa asistencia co equipo do CFR de Vigo para que todos os grupos participantes poidan avanzar e superar os diferentes retos. Aínda que recordan: non é unha competición, senón unha oportunidade de gozar aprendendo.

Temática sorpresa para este 2023

Aínda que todavía non queren desvelar demasiados detalles, García Doval facilita algunha pista: “terá que ver cos inventos adiantados ao seu tempo.Este obradoiro está organizado como un breakout, unha experiencia baseada en retos rápidos e sinxelos para resolver en equipo e descubrir como diferentes tecnoloxías intelixentes poden axudarnos no día a día e como integralas nas aprendizaxes dos Polos Creativos”.

O obradoiro de Polos Creativos está abertos a toda a comunidade educativa e calquera tipo de público. Pero, apuntan, quen máis partido sacará, serán os docentes que van contar en breve (ou xa contan) cun Polo Creativo nos seus centros.

Un obradoiro que será un desafío para todos aqueles que se acheguen ata nos co ánimo “de ser polímatas por un día”. Así será, no Auditorio Mar de Vigo nas xornadas do 6 e 7 de outubro.