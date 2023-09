Estamos envoltos nun mundo onde a diversidade de persoas está á orde do día. E, aínda así, quen sae do convencional atopa todo tipo de obstáculos para desenvolver a súa vida. Tamén no ámbito escolar. Para percorrer esas barreiras e limitacións que obrigan a moitos alumnos a facer un esforzo adicional, chega ao obradoiro “¿Tú como me incluyes? Estrategias para favorecer la accesibilidad” de AGAMPI.

Da man de Paula Carreiro, Rita Reza e María del Carmen Mora, os asistentes ao VII Foro de Educación, no Auditorio Mar de Vigo, descubrirán os diferentes tipos de barreiras que existen e empatizarán co alumnado diverso a través das probas que tera que superar.

Barreiras físicas e cognitivas

As compañeiras de AGAMPI explican que, a pesar de que as barreiras máis coñecidas sexan as arquitectónicas, existen outro tipo de barreiras que impiden aos individuos ser autónomos: “As barreiras que máis persisten, tal vez polo descoñecemento por parte da sociedade, son as barreiras cognitivas. Esas que fan que te poidas orientar nunha estancia ou lugar, que axudan a que comprendas dunha soa ollada a contorna que te rodea ou que podas acceder a información de xeito sinxelo e comprensible”.

As escolas contan cun profesorado moi comprometido coa accesibilidade, mais queda vencer a batalla contra a falta de recursos

Dende fai uns anos son moitos os centros educativos que están a implementar iniciativas para eliminar as barreiras e facilitar a accesibilidade cognitiva do alumnado.

“Podemos ver como moitos centros poñen en práctica os patios dinámicos e inclusivos, crean escolas de familias entre outras iniciativas” comentan as pontentes. Surxe así a cuestión do papel dos docentes respecto a estas barreiras. Como deben actuar?

“A meirande parte do profesorado está moi sensibilizado co tema” explican “pero deberíamos de seguir formándonos para dar unha resposta axeitada ó noso alumnado, traballando conxuntamente para acadar a inclusión de tódolos nenos e nenas da aula, empregando todas aquelas metodoloxías que poidan beneficiar mais ó noso alumnado”.

Recordan tamén que é fundamental a colaboración con outras entidades e asociacións que sempre estean dispostas a facer formacións a profesorado e familias dos centros educativos que así o soliciten.

“Temos unhas escolas públicas moi boas cun profesorado moi comprometido, pero aínda temos moito polo que loitar para que a falta de recursos persoais nalguns casos non merme a calidade da resposta educativa do alumnado que máis o precisa” apuntan.

A labor da escola pública

E é que, se falamos de barreiras ante a diversidade, o ideal é priorizar a inclusión de todo o alumnado, polo que é fundamental a adaptación das familias, do profesorado e da sociedade: “ Tal e como temos concebido o sistema educativo no noso país, o máis sinxelo e barato sería xerar máis centros específicos pero a concepción da educación debe ser outra, debe existir unha escola que se adapte as características persoais de cada alumnado proporcionando os recursos persoais e materiais precisos para que todos teñan unha educación de calidade dentro do ambiente normalizado”.

Así, no obradoiro “¿Tú como me incluyes? Estrategias para favorecer la accesibilidad”, os participantes se toparán con actividades prácticas e de sensibilización, onde se ofrecerán recursos para poder convertir os seus centros educativos e as súas aulas en lugares máis accesibles para todo o alumnado.

“Faremos un percorrido polo Camiño da Diversidade onde, por grupos, iremos pasando por oito etapas con diferentes probas relacionadas coa accesibilidade, tanto física como cognitiva, que teremos que superar para poder adquirir a nosa acreditación que nos habilita como docentes que traballan por un deseño universal na escola. Pouco tempo imos ter para estar sentados!” rematan, entre sorrisos, as educadoras de AGAMPI.

Os días 6 e 7 de outubro no Auditorio Mar de Vigo, poderás encher a túa mochila de solucións para a accesibilidade grazas ao VII Foro de Educación.