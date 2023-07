A creatividade ha de ser sustentada nun tipo de ambiente propio, por iso coma docentes participantes na VII edición del Foro de Educación Vicente e Salvador consideran que é fundamental achegar materiais e ferramentas para que a expresión dos nenos e nenas sexa unha prolongación do corpo, do xesto, da persoa: un espazo onde acción e pensamento conflúen. Tendo isto en conta, este taller quere achegar propostas para que as persoas que traballan coa infancia coñezan materiais, técnicas e procesos creativos e deseñar e incorporar propostas de creación na aula como unha ferramenta transversal.

Vicente Blanco e Salvador Cidrás son licenciados en Belas Artes desenvolven a súa investigación artística en diferentes medios como vídeo, debuxo, escultura e instalación. A súa obra expúxose individualmente en importantes museos de arte contemporánea: Raíña Sofía (Madrid), CGAC (Compostela), MUSAC (León); tamén en numerosas exposicións colectivas. Son promotores do grupo de innovación educativa Escola Imaxinada, un colectivo composto por distintas profesionais do campo das artes, a arquitectura e a educación infantil e primaria cuxos obxectivos son: achegar ás escolas metodoloxías baseadas nas artes e contribuír ao deseño de espazos e recursos educativos de calidade nas aulas. As súas propostas recóllense no blogue escolaimaxinada.com Ademáis son autores dos libros Educar a través dá arte (Kalandraka Editora), e Debuxar o mundo, Premio Marta Mata de Pedagoxía 2020.

