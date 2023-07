La educación emocional es una de las claves de la enseñanza en esta conferencia dentro del VII Foro de Educación, es una respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias (lenguaje, matemáticas, ciencias, etc.). Entre estas necesidades están los elevados índices de ansiedad, estrés, depresión, burnout, violencia, ideación suicida, suicidios, consumo de drogas, comportamientos de riesgo, etc. En tiempos de la pandemia, muchos de estos indicadores se han visto incrementados significativamente. Lo cual ha puesto claramente de manifiesto que, en gran medida, no son debidos a factores genéticos innatos, sino a causas del entorno. Conviene tener presente que cuando se habla de salud mental, en general se está pensando en trastornos emocionales, muchos de ellos evitables. Por esto se propone un cambio de paradigma en la educación que potencie la salud mental, la convivencia, el rendimiento y el bienestar.

Rafael Bisquerra es presidente de la RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, rieeb.com), catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, Doctor Honoris Causa por el CELEI de Santiago de Chile, Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Pedagogía y en Psicología. Desde mediados de los años noventa se dedica a la educación emocional. Algunas de sus publicaciones son: Psicopedagogía de las emociones (2009), Cuestiones sobre bienestar (2013), La inteligencia emocional en la educación (2015), Universo de emociones (2015), 10 ideas clave. Educación emocional (Graó, 2016), Gimnasia emocional y coaching (Horsori, 2016), Diccionario de emociones y fenómenos afectivos (PalauGea, 2016), Política y emoción (Pirámide, 2017), Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación (2019, Horsori), Emoción: instrumentos de medición y evaluación (2020), etc.

