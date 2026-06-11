Hacienda lo confirma: algunos pensionistas gallegos cobrarán menos pese a la subida de las pensiones por culpa del IRPF

Las pensiones gallegas, como sucedió los años anteriores, se han revalorizado. Con todo, esta subida aprobada por la Seguridad Social para 2026 no siempre se verá reflejada en lo que cobran los mayores de Galicia. En muchos casos se verá frenada por el efecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Aunque la revalorización de las pensiones tenía como objetivo proteger el poder adquisitivo de los más de nueve millones de pensionistas frente al aumento del coste de la vida, muchos beneficiarios comprobarán que el incremento no se traduce íntegramente en un mayor ingreso mensual debido a la mayor tributación que soportarán sus prestaciones.

Aunque la pensión bruta ha aumentado, el importe neto que perciben cada mes puede ser menor o crecer mucho menos de lo previsto. La explicación está en el funcionamiento del IRPF, ya que las pensiones tributan como rendimientos del trabajo exactamente igual que los salarios.

Por qué una subida puede acabar reduciendo el ingreso neto

Este problema afecta a los pensionistas cuyas prestaciones se encontraban muy cerca de los límites a partir de los cuales comienzan a aplicarse retenciones. Cuando la revalorización del 2,7% empuja la pensión por encima de esos umbrales, la Seguridad Social debe empezar a practicar retenciones de IRPF o incrementar las ya existentes.

El resultado puede ser que el pensionista cobre una prestación bruta más elevada, pero Hacienda retiene una cantidad superior al incremento recibido. En determinados casos, el dinero que entra finalmente en la cuenta bancaria puede incluso ser inferior al del ejercicio anterior.

Los expertos fiscales llaman a este fenómeno como «efecto escalón». Se produce cuando una subida relativamente pequeña provoca el salto a un tramo de retención superior. La nueva retención no se aplica únicamente sobre el aumento recibido, sino sobre el conjunto de la prestación.

La mayoría no pierde dinero, pero sí parte de la subida

Aunque los casos de reducción neta existen, la situación más habitual es otra. La mayoría de pensionistas siguen cobrando más dinero que el año anterior, pero no llegan a percibir íntegramente el incremento del 2,7%.

Al aumentar la base imponible, también crece el tipo medio efectivo que soporta el contribuyente. Parte de la subida queda absorbida automáticamente por las retenciones fiscales. Esto significa que una revalorización anunciada del 2,7% puede convertirse en un aumento real bastante más reducido una vez descontado el IRPF.

La clave está en que el IRPF es un impuesto progresivo. Cuanto mayor son los ingresos, mayor es el porcentaje que tributa. Por ello, el dinero adicional que genera la subida de la pensión no siempre soporta el mismo gravamen que el resto de la prestación, sino que puede tributar al tipo marginal correspondiente al tramo superior.

En las rentas medias y altas, Hacienda puede absorber una parte significativa del incremento antes de que llegue al bolsillo del pensionista.

Los expertos recuerdan que este mecanismo no implica una reducción de la pensión reconocida por la Seguridad Social, sino una consecuencia directa de la tributación aplicable a los rendimientos del trabajo.