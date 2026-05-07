Los expertos fiscales advierten sobre este error en la Declaración de la Renta de los inversores gallegos

Un mes después del arranque de la Renta 2025, miles de gallegos ya han presentado sus cuentas ante la Agencia Tributaria. Aun así, todavía quedan muchas personas que todavía no han visto su borrador y los asesores fiscales ya advierten sobre los errores más comunes en la campaña de este año.

Presta atención si tienes inversiones

Los datos enviados por los expertos de plataformas de inversión como el neobanco Trade Republic señalan un elemento clave: no todo lo que figura en el borrador es correcto. Según señala esta entidad, Hacienda refleja algunas ventas de acciones en el borrador como rendimientos del capital mobiliario cuando en realidad deberían aparecer como ganancias o pérdidas patrimoniales.

Esta situación puede concluir en pagar más impuestos de los debidos. Para prevenirlo, los expertos recomiendan no confirmar el borrador sin revisar antes puntos como las ventas de acciones o ETFs. Como apuntábamos antes, estas ventas deben figurar en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales y que no aparezcan como rendimientos de capital.

El borrador, como su propio nombre indica, no siempre tiene todos los datos o los que presenta están donde corresponde. Si tu entidad bancaria lleva poco tiempo operando en el mercado español, esta revisión gana todavía más peso.

En 2025 plataformas con pocos años funcionando en el país, como el caso del banco antes mencionado, empezaron a operar con IBAN español. Esto implica que esta campaña es la primera en la que los datos de los clientes llegan directamente a Hacienda y de ahí, del periodo de transición, es de donde vienen los fallos detectados. Si ya has presentado tu borrador y ahora compruebas que existe este error, no todo está perdido, ya que podrás presentar una declaración rectificativa.