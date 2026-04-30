El euríbor confirma el cambio de ciclo en abril: las hipotecas regresan a niveles de 2024

El euríbor ha cerrado abril con una media mensual de 2,747%. El dato supone el segundo mes consecutivo de ascenso tras la subida de marzo (2,565%), consolidando un cambio de tendencia al alza que sitúa al indicador en niveles no vistos desde octubre de 2024, cuando marcó un 2,691%.

El índice ha subido un 0,182% respecto al mes de marzo y se sitúa un 0,604% por encima del dato de abril de 2025 (2,143%).

Un euríbor sostenido y pendiente del BCE

A pesar de la tendencia alcista, los analistas financieros apuntan una clara dinámica de estabilización en los indicadores. De acuerdo con las declaraciones de Laura Martínez, portavoz de iAhorro, el comportamiento del crecimiento durante abril se ha caracterizado por ser mucho más “sostenido”. En términos estadísticos, el dato más elevado registrado alcanzó el 2,872%, mientras que la cifra mínima se situó en el 2,640%.

Este escenario contrasta significativamente con la subida “explosiva” registrada el mes anterior, donde se llegó a registrar un incremento de tres décimas. Finalmente, la experta subraya que “a falta de los siguientes movimientos del Banco Central Europeo (BCE), que podrían empujar el euríbor hacia arriba o hacia abajo”.

Mientras, el organismo europeo mantiene los tipos de interés en el 2,00% desde junio de 2025, y se mantiene cauteloso con el tipo de interés, ya que la inflación se sitúa en datos controlados y una subida podría perjudicar a las economías familiares. No obstante, “esto no descarta la posibilidad de que el organismo suba el tipo de interés en los próximos meses”, resalta Martínez.

La hipoteca de 200.000 euros a 30 años sube 62 euros al mes

Este repunte en el euríbor tiene consecuencias directas y significativas para quienes deban revisar su préstamo variable anualmente en estas fechas, siendo el segundo mes consecutivo de subida en las hipotecas anuales.

Si la hipoteca es de 200.000 euros para un préstamo a 30 años con un diferencial del 0,60% y revisión anual, la cuota mensual de 815,74, que pagaba en el mes de marzo, a 878,36 euros tras esta revisión. Esto supone un incremento de unos 62,20 euros mensuales y un sobrecoste de 746,40 euros al año.

En el caso de un préstamo de 350.000 euros con las mismas condiciones la cuota mensual pasará de 1.427 euros de marzo a pagar a partir de ahora 1.537 euros, esto supone una subida mensual de 109 euros o lo que es lo mismo 1.300 euros al año.

Un escenario que ha provocado que algunas entidades bancarias revisen al alza sus ofertas a tipo fijo, mientras que las hipotecas mixtas ganan atractivo como alternativa de estabilidad y que podría ser muy interesante en los próximos meses.

La portavoz de iAhorro comenta que “muchos ciudadanos están preparados para cambiar su hipoteca de banco y cuanto más se retrasen, peor será el tipo de interés que van a conseguir. Por eso es muy importante estar atento al mercado por si encontramos alguna mejor oferta de la que tenemos actualmente y realizar el cambio hipotecario lo antes posible”.

En iAhorro, del total de firmas en el primer trimestre, el 12,37% han sido cambios de hipoteca, un dato muy parecido al que registraron en el mismo periodo de 2025. Un dato que la portavoz de iAhorro espera que se incremente y cada vez sean más los hipotecados que decidan mejorar sus condiciones.

Momento clave para buscar estabilidad hipotecaria

“Lo que a principios de año se preveía como una senda de recortes para 2026, ahora se ha transformado en un posible retraso o, incluso, en nuevas subidas si la inflación repunta”, advierte Martínez.

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Ante esta volatilidad, desde iAhorro recomiendan a los ciudadanos analizar el mercado y considerar opciones como la subrogación o el cambio a tipos fijos o mixtos para evitar futuros encarecimientos que dificulten la estabilidad financiera familiar.