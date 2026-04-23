La Seguridad Social «regala» cinco años de cotización a los gallegos que hayan hecho prácticas y cumplan estos requisitos

Durante años, las prácticas remuneradas o no han sido un punto de fricción entre trabajadores, estudiantes y empresas en Galicia y el resto del país. Sobre las no remuneradas el motivo de la fricción parece evidente. Pero incluso cuando las prácticas están retribuidas, el Estado obvia una situación injusta como es el de no generar derechos aunque se realicen las tareas de cualquier trabajador.

Ahora, la Seguridad Social saldará una deuda histórica con quienes realizaron prácticas sin cotizar durante su etapa de formación. Gracias a este nuevo derecho, las personas que cumplan los requisitos podrán recuperar hasta cinco años de cotización mediante un mecanismo pensado para compensar a quienes se formaron durante años sin obtener derechos para su jubilación.

Los interesados deberán acreditar esos periodos de prácticas y presentar la solicitud antes del 31 de diciembre de 2028, fecha límite fijada para acogerse a esta ventaja. Pese a lo bien que suena, esto no es ni automático ni gratuito, y conlleva unos costes para los interesados.

De este modo, los antiguos estudiantes pueden compensar un derecho reconocido ahora en el Estatuto del Becario, y que ya iguala y pone en valor estas formaciones en las que hasta ahora se cometían muchos abusos laborales.

Un cambio relevante para quienes no cotizaron durante sus prácticas

Durante décadas, miles de estudiantes gallegos, tanto de grados universitarios como de Formación Profesional realizaron prácticas sin cotizar, lo que dejó vacíos importantes en sus vidas laborales. Ahora, mediante un convenio especial, esos periodos pueden incorporarse como tiempo cotizado, un paso clave para acceder a una pensión o mejorar su cuantía.

El sistema permite añadir hasta 1.825 días, un máximo de cinco años, en la vida laboral de los afectados. Así, quienes necesitan completar el mínimo exigido para el retiro sin penalización en la pensión, pueden aumentar la cuantía.

Estos trabajadores pueden beneficiarse del aumento de la cotización

No todos los antiguos estudiantes pueden acogerse a la ley. La norma está dirigida a quienes realizaron prácticas en determinados periodos:

Antiguos alumnos universitarios, de FP o de enseñanzas artísticas y deportivas, así como investigadores o becarios.

Las prácticas deben haberse realizado antes de que fueran obligatorias las cotizaciones. Antes de 2024 si no eran remuneradas o antes de 2011 si lo eran.

Quedan excluidos quienes ya cotizaban al mismo tiempo o quienes ya están jubilados.

El proceso de solicitud no es automático, y la Seguridad Social exige acreditar de forma precisa cada periodo. Es imprescindible presentar un certificado oficial del centro educativo o la empresa donde se realizaron las prácticas, con fechas exactas y tipo de actividad. No se pueden solapar esos periodos con otros trabajos ya cotizados.

Además, para acreditar esos años no cotizados, debes aceptar el pago de las cuotas correspondientes y abonarlas de tu bolsillo.

¿Cuánto cuesta recuperar estos años?

Este mecanismo funciona como una especie de «compra de cotizaciones». El interesado debe pagar las cuotas que no se abonaron en su momento, aunque con una reducción aplicada por la Administración.

El importe depende de la base mínima de cotización del año en que se realizaron las prácticas. Aun así, la normativa permite flexibilizar el pago. Este puede hacerse de una sola vez o fraccionarse hasta en un máximo de siete años. Aunque la medida puede suponer una mejora importante en la pensión futura, no siempre compensa.

El trámite se realiza de forma telemática a través de la Seguridad Social, pero antes de nada debes pedir el certificado. Cuando tengas toda la documentación, el interesado debe presentar la solicitud online.

El Gobierno ha ampliado el margen para solicitar este derecho hasta el 31 de diciembre de 2028, dando más tiempo a quienes necesitan localizar documentos de hace años o décadas.