Precio de los carburantes: estos son los consejos de la DGT para ahorrar gasolina en tus desplazamientos

El precio de la gasolina continúa por las nubes. La guerra en Irán y la incertidumbre sobre el transporte de mercancías por el estrecho de Ormuz provocan un alza de los precios que ahoga la economía de cada vez más personas que tienen que usar el coche todos los días.

Ante esta situación, muchas personas optan por buscar las mejores formas para ahorrar carburante y estirar al máximo sus depósitos. Ahora bien, no valen los consejos de cualquiera, por eso la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado a los conductores los trucos más efectivos para conseguir ahorrar combustible.

Consejos para ahorrar gasolina al viajar

Entendemos por conducción eficiente es, según Tráfico, «un modo de conducir el vehículo que tiene como objetivo lograr un bajo consumo de carburante a la vez que reducir la contaminación ambiental». Este conjunto de técnicas y actitudes logra a su vez proporcionar un mayor confort en la conducción y una disminución en los riesgos en la carretera.

En lo que se refiere al consumo, la DGT ha recordado los siguientes consejos:

Circular con marchas largas

El departamento dirigido por Pere Navarro señala que un truco muy útil es circular con marchas largas, tomando como referencia que antes de alcanzar los 50 km/h ya deberíamos estar conduciendo en la 4ª o 5ª marcha. «Los motores actuales permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor desahogado y consumiendo lo mínimo», apuntan desde Tráfico

Anticipar

Los datos que maneja la DGT le permiten comprobar que entre el 30 y el 50% del gasto de combustible depende de la manera de conducir de cada usuario. En este sentido, la recomendación general es la de manejar a una velocidad moderada y constante, sin cambios de ritmo y manteniendo la distancia de seguridad para no tener que ir pendiente del freno. Siguiendo estas recomendaciones, en el momento de arrancar después de un semáforo u otras detenciones lo mejor es acelerar de forma progresiva. La entidad recomienda: «También sería interesante, si es posible, anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un coche, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible».

Regular la presión de los neumáticos

La condición de los neumáticos es extremadamente importante, tanto en términos de seguridad como de consumo. Mantener la presión correcta y un buen estado de la banda de rodadura previene accidentes y reduce el gasto de combustible. Como señala el Real Club del Automóvil de España (RACE), «conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la recomendada por el fabricante hace que el consumo aumente en un 2% en áreas urbanas y un 4% en las interurbanas». Conviene también, como recuerda la DGT, aumentar la presión si el maletero va cargado, ya que de lo contrario sube el gasto de gasolina y la rueda sufre más desgaste.

Colocar el equipaje

Relacionado con lo dicho al final del punto anterior, la carga que llevemos en nuestro vehículo impacta en el consumo de manera directa. Si llevamos nuestro equipaje en un baúl o portaobjetos sobre el techo de nuestro coche, gastaremos más gasolina que si nos entra todo en el maletero. También en esta línea, mantener las ventanillas bajadas al conducir o el aire acondicionado activado sin necesidad también aumenta el gasto.

Como explica RACE, «si quieres que el consumo de gasolina sea el más justo posible, no es lo más aconsejable alcanzar los límites de velocidad, sino los kilómetros por hora adecuados para que el motor pueda empujar de forma eficiente».