Campaña de la Renta 2025: cómo ahorrar hasta 100 euros por tu conexión a internet en Galicia

La Campaña de la Renta 2025 lleva poco más de una semana activa y miles de gallegos ya han presentado sus cuentas correspondientes al último ejercicio. Según las últimas cifras del IRPF, el grueso de la recaudación de Hacienda pasa por la renta.

Una de las partes que más en cuenta debes tener a la hora de preparar tu borrador son los gastos deducibles; aquellos que pueden restarse de tus ingresos brutos para calcular el impuesto a pagar. En función de tu situación personal y profesional, podrás desgravar distintos conceptos.

Además, cada comunidad autónoma contempla una serie propia de deducciones. Entre las deducciones que pueden aplicarse en Galicia, una de las más destacadas es la que te permite ahorrar hasta 100 euros por tu conexión a internet.

Deducir 100 euros de conexión a internet

Las deducciones en Galicia abarcan distintos tipos de beneficios para supuestos como el número de hijos, los gastos en material escolar o, en este caso, las inversiones en nuevas tecnologías de los gallegos.

A la hora de hacer nuestra Declaración, Hacienda permite deducirse el 30% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio fiscal en concepto de «cuota de alta y cuotas mensuales para el acceso a Internet» para la contratación de líneas de alta velocidad.

El límite máximo de esta deducción es de 100 euros, aplicados tanto a tributación individual como conjunta. Es decir, para los matrimonios en régimen de sociedad legal de gananciales, cada cónyuge podrá deducirse hasta 50 euros. Eso sí, La Agencia Tributaria también apunta que «si cada uno de los cónyuges es titular de una línea, cada uno de ellos podrá aplicar la totalidad de la deducción».

Requisitos para la deducción de internet

Para poder acceder a este beneficio fiscal, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos. El primero de ellos es que la deducción solo puede aplicarse en el ejercicio en que se celebre el contrato de conexión a las líneas de alta velocidad.

En segundo lugar, la línea contratada debe estar destinada a uso exclusivo del hogar y no podrá estar vinculada al ejercicio de cualquier actividad empresarial o profesional. Para verificar esta situación, Hacienda exige presentar justificación documental «adecuada del presupuesto de hecho y de los requisitos que determinan la aplicabilidad de la misma».

La deducción no puede aplicarse si el contrato de conexión supone un cambio de compañía prestadora del servicio y el contrato con la compañía anterior se ha realizado en otro ejercicio. Asimismo, la Agencia Tributaria señala que «tampoco resultará de aplicación cuando se contrate la conexión a una línea de alta velocidad y el contribuyente mantenga, simultáneamente, otras líneas contratadas en ejercicios anteriores».