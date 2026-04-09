La Diputación de Pontevedra ofrece hasta mayo ayudas de 5.500 euros para turismo deportivo y actividades turísticas

La gran variedad y calidad de los espacios naturales dentro y fuera de las ciudades gallegas han convertido a la comunidad en un destino de referencia para los amantes del deporte.

En el caso de Pontevedra, la provincia concentra gran parte de la oferta destinada a este tipo de turistas. Como medida para potenciar el desarrollo de este sector específico, la Diputación ofrece hasta ayudas de hasta 5.500 euros para turismo deportivo y actividades turísticas. El plazo para solicitarlas se mantiene abierto hasta mayo.

Hasta 5.500 euros para turismo deportivo

La Diputación de Pontevedra ya ha abierto el plazo para solicitar las dos nuevas líneas de ayudas para el turismo, con una dotación total de 180.000 euros. De este total, 100.000 euros para el fomento del turismo deportivo y otros 80.000 euros para el impulso de actividades turísticas. Ambas ayudas contarán con un plazo de un mes para realizar la solicitud, contando desde el 7 de abril.

En el caso del turismo deportivo, las ayudas se concederán por concurrencia competitiva y están dirigidas a impulsar eventos deportivos en la provincia otorgando hasta 5.500 euros para financiarlos. Entre los gastos a los que se asocia esta ayuda está el alquiler de espacios, de vehículos o de equipos técnicos.

Pueden beneficiarse de esta subvención:

Clubes deportivos sin ánimo de lucro.

Federaciones deportivas sin ánimo de lucro.

Asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito deportivo o turístico.

Otras entidades privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, siempre que organicen actividades abiertas al público y con impacto turístico.

Por su parte, las ayudas para actividades turísticas también regirán su concesión por concurrencia competitiva y servirán para financiar experiencias singulares, organización de eventos o actividades relacionadas con el fomento de la calidad.

Al igual que la otra línea, la subvención será de un máximo de 5.500 por entidad y podrán destinarse al alquiler de espacios, vehículos, mobiliario y equipos informáticos. En esta categoría encontraríamos eventos como jornadas o simposios sobre turismo, planes de desestacionalización o iniciativas de turismo astronómico y enoturismo.

Cómo presentar la solicitud

Las entidades interesadas tendrán que realizar su solicitud a través de este enlace al formulario disponible en la Sede de la Diputación de Pontevedra. La Sede electrónica admitirá los certificados electrónicos del sistema Cl@ve, que contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas y certificados electrónicos (incluido el DNIe).

El plazo para presentar la solicitud será de un mes contando desde el pasado 7 de abril, fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO).