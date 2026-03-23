Campaña de la Renta 2025: estas son todas las deducciones que puedes aplicar si has recibido ayudas por los icendios en Galicia

Tras la oleada de incendios que afectó a la comunidad este verano, dejando más de 100.000 hectáreas calcinadas e innumerables daños personales, materiales y ecológicos; las instituciones ofrecieron distintas ayudas para ayudar a la recuperación de las zonas afectadas.

A dos semanas de que se abra la Campaña de la Renta 2025, quienes recibieron alguna de estas ayudas deben tenerlas en cuenta a la hora de preparar su borrador, ya que muchas de ellas son deducibles, es decir, que pueden restarse de los ingresos brutos para calcular el impuesto a pagar.

Cada comunidad autónoma contempla una serie propia de deducciones para este supuesto. A continuación te explicamos cuáles son las deducciones de Galicia para las personas afectadas por los incendios de verano de 2025.

Deducciones de las ayudas por los incendios en Galicia

Las deducciones por las subvenciones y ayudas obtenidas a consecuencia de los daños causados por los incendios forestales en Galicia en el 2025 están pensadas para que estas medidas, diseñadas en un principio para paliar los daños provocados por la tragedia, no supongan una carga fiscal extra a la renta de las personas afectadas.

Según señala la Agencia Tributaria, esta medida fiscal se aplica en el IRPF y beneficia a todas las personas que percibieron alguna de las ayudas recogidas en el Decreto 76/2025. Este decreto fue aprobado por la Xunta para paliar los daños provocados por los incendios que activaron el PEIFOGA en Situación 2.

El procedimiento es sencillo. Si has recibido alguna de estas ayudas, debes incluirlas en tu base imponible general. Esto aumentaría la cantidad de impuestos a pagar, pero la deducción lo corrige. De esta forma la cuota íntegra se deduce del gravamen impuesto a esta cantidad. En la práctica, se devuelve en forma de deducción el impacto que tendría la ayuda en tu renta.

Con esta medida se garantiza que las ayudas no se convierta en una carga extra para aquellos que han sufrido con la oleada de incendios del pasado verano.

¿Estoy obligado a presentar la Renta?