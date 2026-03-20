Hacienda lo confirma: estos son los gallegos que no deben hacer la Declaración de la Renta

En tres semanas, justo después de Semana Santa, arranca la Campaña de la Renta 2025 y, como cada ejercicio, las obligaciones de los contribuyentes cambian. Los gallegos podrán solicitar su borrador y confirmarlo a partir del próximo 8 de abril, tanto a través del programa Renta Web como de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Para que los contribuyentes puedan ir recopilando la documentación que necesitan, Hacienda ya ha abierto el portal web en el que los gallegos podrán consultar sus datos fiscales de 2025. Cuando quedan unos días para que se inicie el plazo para presentar la Declaración de la Renta, muchos ciudadanos ya se están preparando y se preguntan si cumplen alguno de los criterios de exención.

¿Quiénes no tienen que presentar la Declaración de la Renta en 2026?

Este año, la Agencia Tributaria presenta algunas novedades sobre la obligatoriedad de presentar la declaración. Quienes hayan percibido menos de 22.000 euros durante el último ejercicio no estarán obligados a declarar, así como las personas que perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, trabajadores con ingresos anuales por debajo de los 16.576 euros

Asimismo, Hacienda introduce nuevas deducciones graduales para quienes ingresan menos de 18.276 euros. Esta deducción del IRPF es de 340 euros para ingresos por debajo del SMI de 2025 y se va reduciendo hasta los 18.276. En concreto, esta deducción consiste en restar a los 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros.

Por otra parte, en esta campaña tampoco estarán obligados a presentar sus cuentas las personas que hayan percibido prestaciones por desempleo en 2025, siempre que no superen los umbrales de otro tipo de ingresos.

Calendario de la Campaña de la Renta 2025

La campaña de este año arrancará el miércoles 8 de abril de 2026, seis días más tarde que la campaña del año anterior, y se prolongará hasta el 30 de junio.

Es importante tener en cuenta las fechas específicas que establece la Agencia Tributaria, ya que estas varían según el método de presentación elegido:

Por Internet (Renta WEB): Este es el primer método disponible para los contribuyentes. El plazo comienza el 8 de abril de 2026 . Desde ese día se podrá consultar el borrador, modificarlo y presentarlo a través de la web o la app de la Agencia Tributaria. Es la opción más rápida, sobre todo si la declaración sale a devolver.

Este es el primer método disponible para los contribuyentes. El plazo comienza el . Desde ese día se podrá consultar el borrador, modificarlo y presentarlo a través de la web o la app de la Agencia Tributaria. Es la opción más rápida, sobre todo si la declaración sale a devolver. Por teléfono (Plan 'Le Llamamos'): La presentación telefónica empezará el 6 de mayo de 2026 , aunque será necesario pedir cita previa , cuyo plazo suele abrirse a finales de abril y se extiende hasta finales de junio.

La presentación telefónica empezará el , aunque será necesario pedir , cuyo plazo suele abrirse a finales de abril y se extiende hasta finales de junio. Presencial en oficinas: La atención presencial arrancará el 2 de junio de 2026, también con cita previa, que normalmente puede solicitarse desde finales de mayo.

Calendario de la campaña de la renta 2025. / lamoncloa.gob

Además, hay dos fechas muy importantes que deben tener en cuenta los contribuyentes: