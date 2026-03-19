Ya está abierta la web de Hacienda para consultar los datos fiscales de la Declaración de la Renta 2026 para todos los contribuyentes gallegos

En menos de un mes arranca la Campaña de la Renta 2025 y, como cada ejercicio, las obligaciones de los contribuyentes cambian. Los gallegos podrán solicitar su borrador y confirmarlo a partir del próximo 8 de abril, tanto a través del programa Renta Web como de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Para que los contribuyentes puedan ir recopilando la documentación que necesitan, Hacienda ya ha abierto el portal web en el que los gallegos podrán consultar sus datos fiscales de 2025. Cuando quedan unos días para que se inicie el plazo para presentar la Declaración de la Renta, muchos ciudadanos ya se están preparando y se preguntan si este año les saldrá a pagar o a devolver.

Este paso previo permite a los trabajadores prevenir errores antes de enviar el borrador. Así, los contribuyentes podrán consultar sus datos fiscales para comprobar que la información que tiene Hacienda es correcta. Este paso previo es clave para evitar errores o incluir deducciones que no aparecen automáticamente.

Así puedes consultar los datos fiscales de 2025

Siguiendo el calendario oficial de la Agencia Tributaria, los documentos ya están disponibles desde el pasado miércoles 18 de marzo de 2026. Este es el primer paso de la campaña 2026 que poco a poco se va acercando.

Desde esa fecha, los ciudadanos podrán entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria o en su aplicación móvil para revisar la información que Hacienda ya tiene registrada sobre sus ingresos del año anterior. Puedes acceder a ellos en la web: sede.agenciatributaria.gob.es.

Los sistemas fiscales se actualizan progresivamente, por lo que algunos contribuyentes tendrían que esperar para ver sus datos entre hoy, día 19, o mañana, 20 de marzo.

Revisar esta información con tiempo es importante porque permite detectar errores antes de confirmar el borrador. Gracias a esto, podrás comprobar si se han aplicado bien tus deducciones, los beneficios fiscales y si tienes que incluir alguna ganancia o pérdida patrimonial que el Fisco no ha tenido en cuenta.

La información que aparece en los datos fiscales

Los datos fiscales son un resumen de toda la información económica que Hacienda ya conoce porque la han comunicado otras entidades durante el año. Entre los datos que suelen aparecer se encuentran:

Los ingresos del trabajo comunicados por la empresa

comunicados por la empresa Las retenciones del IRPF aplicadas en la nómina

aplicadas en la nómina Prestaciones públicas , como el paro o ayudas

, como el paro o ayudas Intereses bancarios o dividendos de inversiones

de inversiones Viviendas o propiedades registradas a nombre del contribuyente

registradas a nombre del contribuyente Donaciones o cuotas sindicales que pueden dar derecho a deducción

Sin embargo, los expertos recuerdan que el borrador no siempre incluye toda la información, por lo que es importante revisarlo antes de confirmarlo.

¿Cuándo se puede presentar el borrador de la renta?

La campaña oficial para presentar la declaración comenzará a principios de abril. El plazo para ver y enviar el borrador final por internet se abrirá el 8 de abril de 2026. A partir de ese día los contribuyentes podrán presentar su declaración a través de la plataforma Renta WEB y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Este es el sistema que utiliza la mayoría de los ciudadanos, ya que permite completar el proceso en pocos minutos si todos los datos son correctos.

Calendario de la campaña de la renta 2025. / lamoncloa.gob

Por otro lado, quienes prefieran hacer la declaración con ayuda también podrán utilizar otros canales que se abrirán más adelante. Para presentarla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, y para acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria y que te la redacte un funcionario, hasta el 1 de junio.

Para ambos casos será necesario pedir cita previa con antelación. Las citas telefónicas podrán solicitarse desde el 29 de abril, mientras que las citas para acudir a las oficinas se abrirán a partir del 29 de mayo.

La campaña de la renta tiene una duración aproximada de tres meses. El plazo máximo para enviar la declaración finaliza el 30 de junio de 2026. Después de esa fecha, presentar la renta puede implicar recargos o sanciones si el contribuyente estaba obligado a hacerlo.