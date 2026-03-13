Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campaña de la Renta 2025: estas son todas las deducciones que puedes aplicar en Galicia

Cada comunidad autónoma contempla una serie de conceptos desgravables

Una oficina de la Agencia Tributaria

Pablo Varela

En menos de un mes arranca la Campaña de la Renta 2025 y, como cada ejercicio, las obligaciones de los contribuyentes cambian. Los gallegos podrán solicitar su borrador y confirmarlo a partir del próximo 8 de abril, tanto a través del programa Renta Web como de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Una de las partes que más en cuenta debes tener a la hora de preparar tu borrador son los gastos deducibles; aquellos que pueden restarse de tus ingresos brutos para calcular el impuesto a pagar. En función de tu situación personal y profesional, podrás desgravar distintos conceptos.

Además, cada comunidad autónoma contempla una serie propia de deducciones. A continuación puedes consultar el listado correspondiente con las deducciones de Galicia para la ya cercana campaña de la renta.

Deducciones autonómicas en Galicia

Tal y como expone la lista de deducciones de la Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), estos son los conceptos por los que puedes reducir tu aportación a las arcas públicas:

  • Por nacimiento o adopción de hijos.
  • Por familia con dos o más hijos.
  • Por acogimiento.
  • Por cuidado de hijos menores.
  • Por la adquisición de libros de texto y material escolar.
  • Por sujetos pasivos discapacitados, de 65 años o más, que precisen ayuda de terceras personas.
  • Por alquiler de vivienda habitual.
  • Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares.
  • Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación.
  • Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación.
  • Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo bolsista.
  • Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica.
Calendario de la campaña de la renta 2025.

Los detalles de las cuantías y los requisitos de cada concepto están recogidos en la web de la ATRIGA.

¿Estoy obligado a presentar la Renta?

  • Si has ganado más de 22.000 euros brutos anuales con un solo pagador, sí debes presentarla.
  • Si has tenido varios pagadores, el límite es 15.876 euros.
  • Aunque las personas que cobran el SMI no están obligadas a hacer la declaración este año, es conveniente porque en la mayoría de casos se les devolverán las retenciones.
  • Si recibiste prestaciones por desempleo en 2025, también deberás hacer la declaración.

