La Seguridad Social lo confirma: ya no basta trabajar 15 años para poder cobrar la pensión de jubilación

En nuestro sistema de pensiones, tener 15 años cotizados nos sitúa en el umbral mínimo para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación. Aunque este mínimo no garantiza disfrutar de una pensión elevada y tampoco es el único requisito para poder acceder a la prestación.

Otra condición clave es alcanzar la edad legal de jubilación, que desde la reforma del año 2013 ha ido aumentando progresivamente. Para este 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses. Eso sí, quienes acrediten más de 38 años y tres meses cotizados podrán retirarse a los 65 años con el 100% de la base reguladora.

Con todo, tanto la edad de jubilación como el periodo mínimo cotizado están sujetos a requisitos todavía más específicos para poder acceder a la pensión contributiva.

Los requisitos que garantizan la pensión contributiva

Aunque para acceder a la pensión necesites haber cotizado al menos 15 años, esto por sí solo no es suficiente. La ley establece que, de esos 15 años, al menos dos deben haber sido en los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación. Este requisito se conoce como «carencia específica» y deja fuera a quienes llevan años sin cotizar aunque superen ese umbral de los 15 ejercicios trabajados.

Los años no trabajados o lagunas en la cotización también influyen de manera importante en la cuantía que recibiremos cuando nos retiremos. Para ello, el sistema actual plantea un mecanismo por el cual las primeras 48 mensualidades sin cotizar se rellenan con el 100% de la base mínima vigente en cada momento. A partir del mes 49, la integración baja al 50% de la base mínima. Esto consigue rebajar el impacto, pero no quita que seguiremos teniendo una pensión bastante inferior a la de quien no tiene esas lagunas.

Esto se vuelve todavía más delicado en el caso de los autónomos. Por lo general, sus meses sin actividad computan como base cero. Ahora bien, una reforma reciente le permite integrar hasta seis meses una vez agotan la prestación por cese de actividad. De nuevo, estas medidas que palian el golpe no quitan que hablemos de una reducción considerable de la pensión en caso de periodos de no cotización prolongados.

Aunque la edad mínima es un requisito indispensable de las pensiones contributivas, existen grupos de trabajadores que puede acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores en su pensión en Galicia y el resto del país. Como rasgo general de estos grupos, se trata de actividades a las que se les puede atribuir un impacto negativo en: penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad.