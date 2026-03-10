¿Te obliga Hacienda a declarar los regalos de la comunión de tus hijos en Galicia?: Esto es lo que dice la Ley

Muchos niños gallegos celebrarán este año su primera comunión, un evento que amerita un gran despliegue para muchas familias. Más allá del traje de marinero, el banquete y los añadidos que acercan la celebración de este sacramento al nivel de una boda; las comuniones son garantía de muchos y muy caros regalos para las niñas y niños.

Si bien muchas personas optan por regalos como el viaje a Disneyland, la PlayStation, un teléfono móvil e incluso alguna joya; también es característico de esta celebración que los pequeños reciban dinero de parte de muchos familiarese invitados.

El sobre con dinero de la abuela no pasa desapercibido por la Agencia Tributaria y, cuando las cantidades son elevadas, estos presentes pueden estar sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por lo que conviene conocer las normas fiscales para evitar problemas con Hacienda.

Cómo funciona el Impuesto de Donaciones

Según la ley tributaria, cualquier entrega de dinero sin contraprestación se considera una donación y debe tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, gestionado por las comunidades autónomas y supervisado por la Agencia Tributaria.

Si seguimos esto, se puede entender que cualquier regalo de dinero es una donación, independientemente de la cantidad. Esto tiene varias consecuencias:

No existe un mínimo exento en la ley.

El obligado a declarar el dinero sería el niño que lo recibe .

. Al tratarse de un menor, los padres deben presentar el trámite en su nombre.

Esto significa que, incluso un sobre con dinero entregado en una comunión debería declararse como donación.

No, Hacienda no te hará declarar los regalos

Aunque la ley lo contempla, en la práctica la administración aplica el criterio de los «usos sociales», reconocido por la jurisprudencia. Este concepto entiende que los regalos en celebraciones como comuniones, bodas o cumpleaños forman parte de una costumbre social y no buscan transmitir patrimonio de forma relevante.

Por ello, Hacienda no suele investigar ni exigir impuestos por los regalos habituales de estas celebraciones. Los expertos explican que perseguir pequeñas cantidades tampoco sería rentable desde el punto de vista administrativo.

¿Cuándo pueden saltar las alarmas de Hacienda?

El problema suele aparecer cuando el dinero recibido se ingresa en el banco y supera ciertos límites que activan los sistemas de control financiero. En estos casos, los bancos deben informar automáticamente a la Agencia Tributaria en estos casos:

Ingresos en efectivo iguales o superiores a 3.000 euros.

Operaciones realizadas con billetes de 500 euros.

Transferencias muy elevadas a la cuenta del menor.

Estos avisos se enmarcan en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, que obliga a las entidades financieras a comunicar movimientos sospechosos.

¿Qué ocurre si el regalo es muy elevado?

Si Hacienda detecta una cantidad inusual, puede pedir justificaciones de la procedencia del dinero y considerar el dinero como una donación que debe tributar. Cuando un familiar realiza un regalo importante, lo recomendable es declararlo dentro del plazo legal de esta manera:

Debe liquidarse el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .

. El plazo habitual es de 30 días hábiles desde que se recibe el dinero.

La cantidad a pagar depende de la comunidad autónoma, aunque muchas aplican bonificaciones muy altas entre familiares directos, en algunos casos cercanas al 99%.

Si Hacienda detecta una donación importante que no se ha declarado, puede exigir el pago del impuesto junto con sanciones económicas.

Las multas se calculan sobre el impuesto que no se pagó y pueden ser:

Infracción leve: multa del 50% de la cuota .

multa del . Infracción grave: entre 50% y 100% .

entre . Infracción muy grave: entre 100% y 150%, en casos de fraude.

Además, se añaden intereses de demora por el tiempo transcurrido.