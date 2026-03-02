La Seguridad Social aclara qué trabajadores gallegos pueden jubilarse antes sin perder pensión

La edad de jubilación es uno de eso temas que están constantemente en la boca de los ciudadanos. La esperanza de vida aumenta cada año y eso pone en peligro la estructura de un sistema que tiene el umbral de su última parada siempre en el punto de mira.

Lo que escapa a una gran parte de la población es que no todas las profesiones abren la puerta a jubilarse a la misma edad. Si bien la mayoría de los trabajadores deberán esperar a los 67 años (65 si han logrado cotizar 38 años y 6 meses para ese momento), hay ciertos oficios que por su «penosidad y peligrosidad» dan acceso a una jubilación anticipada a los 52 años.

El pasado mayo, el Consejo de Ministros anunció la aprobación del Real Decreto 402/2025. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que «algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral» y que los datos muestran que existen actividades con más accidentes y enfermedades profesionales. Según Saiz, este procedimiento permitirá que los trabajadores que cumplan los requisitos puedan jubilarse de forma anticipada.

Requisitos para la jubilación anticipada

Para determinar quién puede aplicar estos coeficientes, la norma establece indicadores objetivos, como la incidencia de incapacidad temporal, fallecimientos, incapacidades permanentes y la duración de estos procesos. También se tendrán en cuenta otros factores, como la edad, el sexo, la rotación laboral o el tamaño de la empresa.

Las solicitudes se presentarán a través de las organizaciones sindicales, empresariales, de autónomos o, en algunos casos, las propias administraciones públicas. Una comisión de evaluación, formada por representantes del Ministerio y de los interlocutores sociales, revisará cada caso y decidirá sobre la aplicación de los coeficientes reductores.

Saiz ha defendido la medida asegurando que «nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social». La aplicación de estos coeficientes también implicará un ligero incremento en la cotización a la Seguridad Social, para mantener la equidad y sostenibilidad del sistema.

Existen ejemplos concretos que ayudan a entender cómo funcionará la medida. Un trabajador con discapacidad reconocida del 65 % podrá adelantar su jubilación sin que se reduzca la cuantía de su pensión. Por su parte, un bombero con al menos 35 años de servicio efectivo podría jubilarse a los 59 años en lugar de 60, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado en esa actividad.

Profesiones que dan derecho a la jubilación a los 52 años

«Puedes jubilarte teniendo solo 52 años. Es la conocida como jubilación anticipada por razón de grupo o actividad profesional. Y es que los trabajos que te voy a dejar a continuación en la lista son aquellos que por su penosidad o peligrosidad permiten jubilarte mucho antes que a la edad ordinaria», indica el joven abogado en su cuenta de Tiktok.

Según la página oficial de la Seguridad Social, estos trabajadores son:

Trabajadores incluídos en Estatuto Minero.

Personal de vuelo de trabajos aéreos.

Trabajadores ferroviarios.

Artistas.

Profesionales taurinos.

Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.

Policías Locales.

Miembros del Cuerpo de Mossos d'Escuadra.

Policía foral de Navarra.

Además de formar parte de estos colectivos y acrediten el mínimo de actividad en respectiva profesión, los trabajadores deben encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta y cumplir los demás requisitos generales exigidos.