Confirmado por Hacienda: esta es la deducción de más de 1.000 euros que puedes aplicar en Galicia

La Agencia Tributaria confirma que los gallegos que tengan una vivienda con seguro de hogar vinculado a la hipoteca podrán deducirse hasta 1.356 euros en su próxima declaración de la renta. Eso sí, para poder aplicarla tendrás que cumplir una serie de requisitos.

La campaña para presentar el IRPF correspondiente a 2025 arrancará el próximo 8 de abril, pero muchos ya están preparando la documentación necesaria para poder dejarlo listo lo antes posible. Quienes hayan percibido ingresos superiores a los 22.000 euros anuales —o a los 15.876 euros si han tenido más de un pagador— están obligados a presentar la declaración.

Existen muchas deducciones relevantes para la renta, pero una de las más destacadas es esta relacionada con el seguro del hogar. Esta permite optimizar la tributación para los propietarios como parte del grupo de deducciones vinculadas a la inversión en vivienda habitual vigentes en este momento.

Requisitos para desgravar el seguro asociado a la hipoteca

El requisito principal para poder beneficiarse de esta deducción si se ha comprado la vivienda antes del 1 de enero de 2013. La hipoteca sobre bienes inmuebles comprados a partir de esta fecha no desgrava, pero igualmente hay que incluirla en la declaración. El préstamo hipotecario desgrava si el bien inmueble en cuestión es la vivienda habitual. Si la hipoteca corresponde a una segunda residencia no desgrava.

Además, en este caso es necesario que el seguro esté vinculado a una hipoteca que siga activa y que haya sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo. Es importante señalar que no se puede desgravar el 100% del importe abonado y que solo se desgrava la parte del seguro asociada a la hipoteca.

La base máxima deducible por la compra de vivienda es de 9.040 euros anuales. El porcentaje que el contribuyente puede aplicar es del 15%, lo que deja la deducción máxima en los 1.356 euros.

Otras deducciones para esta campaña

Hacienda recoge una serie de ventajas fiscales relacionadas con la vivienda y las responsabilidades familiares. Otra de las deducciones importantes que se puede aplicar en la campaña de este año es la destinada a quienes conviven con ascendientes mayores de 75 años en su vivienda habitual, con una rebaja que puede alcanzar los 2.500 euros por familia.

A esto debemos sumarle otras ventajas más conocidas, como las deducciones por obras de mejora destinadas a personas con discapacidad o la deducción de hasta 9.000 euros para las reformas que mejoren la eficiencia energética de la vivienda.