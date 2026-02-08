Multado por enviarle dinero a su hermano: Hacienda castiga estas transferencias bancarias a partir de ahora

Hacienda ha reforzado el control sobre los movimientos de dinero entre particulares, ya sea mediante transferencias bancarias o pagos a través de Bizum. La Agencia Tributaria puede sancionar a quienes superen los límites establecidos o no justifiquen correctamente estas operaciones, por lo que conviene extremar la precaución al enviar dinero a familiares, como hijos o hermanos, si no quieres que el departamento que dirige María Jesús Montero se fije en ti.

Ayudar económicamente a un hijo, a un padre o a un hermano mediante una transferencia bancaria se ha convertido en un potencial problema fiscal si no se hace correctamente. La Agencia Tributaria está abriendo expedientes por lo que considera donaciones encubiertas, con sanciones que pueden dispararse si no se justifica el origen y la naturaleza de estos envíos.

La clave está en cómo Hacienda interpreta ese movimiento y en si se ha declarado o no conforme a la ley. Ya desde el año pasado, los bancos están obligados a informar automáticamente al fisco de determinados movimientos.

Así se encienden las alarmas en Hacienda

Cualquier transferencia superior a 3.000 euros queda registrada y, si supera los 6.000 euros, puede ser analizada como una posible donación no declarada. Además, las entidades financieras comunican de forma sistemática los ingresos en efectivo superiores a 3.000 euros y las operaciones de financiación por encima de los 6.000.

Los expertos recuerdan que, aunque no existe una cantidad "segura", estos umbrales son los que más fácilmente activan una revisión. Además, recuerdan que fraccionar transferencias para intentar esquivar el control también levanta sospechas. Hacienda puede investigar cualquier importe si detecta un patrón irregular.

¿Cuándo Hacienda lo considera una donación encubierta?

Si una persona transfiere dinero a un familiar y no existe un contrato de préstamo que acredite la devolución, la Agencia Tributaria entiende que se trata de una donación. En ese caso, debe declararse mediante el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), cuya cuantía varía según la comunidad autónoma.

Si no se presenta el impuesto, Hacienda no sanciona sobre el total transferido, sino sobre la cantidad que se dejó de pagar. A partir de ahí, las consecuencias pueden ser importantes:

En infracciones leves, la multa suele situarse en el 50% de la cuota impagada.

En los casos considerados graves alcanza el 100%

En los casos más graves la multa es del 150%, además de los intereses de demora.

Prestar dinero a un familiar no tributa, pero solo si se hace bien. Es obligatorio formalizar un contrato privado de préstamo entre particulares y presentarlo ante Hacienda mediante el Modelo 600.

Si no se registra ese contrato y la Agencia Tributaria detecta la transferencia, asumirá que es una donación encubierta y exigirá el ISD con la sanción correspondiente. Es un error habitual que acaba saliendo caro, pese a que el trámite es gratuito y relativamente sencillo.

Para evitar que te pase esto, hay que declarar la donación dentro del plazo legal, normalmente 30 días hábiles, revisando antes las bonificaciones autonómicas, que en muchos casos hacen que el coste sea mínimo. Si se trata de un préstamo, debe formalizarse por escrito y registrarse, aunque no se paguen intereses. Así te evitarás sustos.