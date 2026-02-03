Buenas noticias para los universitarios gallegos: quienes estén en esta lista podrán recibir ayudas de hasta 12.500 euros

Cada vez más estudiantes universitarios optan por cursar un máster al finalizar su grado para poder especializarse y ampliar su currículum. Algunos incluso optan por emprender estos estudios fuera de Galicia y de España.

Para quienes deciden desarrollar su educación posgrado y viven en el extranjero, la Xunta de Galicia lanza becas de hasta 12.500 euros para cursar un máster en una de las universidades gallegas.

12.500 euros para estudiar en Galicia

Las becas BEME están dirigidas a los universitarios que residen en el extranjero, ofreciendo la posibilidad de especializarse en alguno de los más de 90 másteres de las tres universidades gallegas. De esta forma, se busca favorecer la inserción laboral en Galicia.

Con una dotación de 2,55 millones de euros, el programa cubrirá los gastos de formación universitaria de los 250 jóvenes con mejores expedientes. La cuantía de estas becas van desde los 8.000 hasta los 12.500 euros dependiendo de la duración del máster y de dónde venga la persona beneficiada.

Dependiendo de los créditos, el número de cursos y el país de origen, las ayudas se repartirían así:

Cómo inscribirse a esta beca

Pueden optar a esta ayuda todos los gallegos que residen en el exterior y que cuentan con una titulación universitaria. Aunque esta beca no es compatible con otras ayudas para cursar máster, sí que puede solicitarse aunque se perciba otro tipo de subsidio como el de emigrante retornado.

Los principales requisitos para poder solicitar la beca son:

Ser menor de 40 años .

. Residir fuera de España.

Tener la nacionalidad española .

. Acreditar, al menos, dos años de residencia en el extranjero .

. Estar matriculado en un máster universitario de los ofertados para el curso 2026/2027 .

. Tener alguna vinculación con Galicia (emigrado, haber residido durante cinco años en Galicia o ser descendiente de alguien nacido en Galicia).

Quienes estén interesados en percibir estas ayudas podrán solicitarlas a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia antes del 30 de abril a las 23.59 horas.