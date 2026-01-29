Hacienda avisa a los gallegos: la Declaración de la Renta 2026 cambia de fecha

Con enero a punto de terminar, se acerca el momento en el que los gallegos tendrán que rendirle cuentas a Hacienda. Muchos se preguntan cuándo se abre el plazo para presentar la Declaración de la Renta en 2026 y, para salir de dudas, la Agencia Tributaria ya ha confirmado las fechas oficiales para realizarla por Internet, por teléfono o de forma presencial.

La Campaña de la Renta 2026 arrancará en el segundo trimestre del año y llegará hasta el verano, pero lo más aconsejable es que los contribuyentes empiecen a recabar todos los documentos y facturas que pueda reclamarles Hacienda y conocer las deducciones que pueden aplicarse.

La Campaña de la Renta 2026 se retrasa

La campaña de este año arrancará el miércoles 8 de abril de 2026, seis días más tarde que la campaña del año anterior, y se prolongará hasta el 30 de junio, con un sistema de presentación escalonado según la vía elegida y algunos cambios relevantes respecto a la campaña anterior, especialmente para quienes cobraron el paro.

Es importante tener en cuenta las fechas específicas que establece la Agencia Tributaria, ya que estas varían según el método de presentación elegido: online, presencial o telefónico.

Fechas para presentar la declaración de la Renta en 2026

La Agencia Tributaria volverá a abrir el calendario de forma progresiva para cada sistema:

Por Internet (Renta WEB): Este es el primer método disponible para los contribuyentes. El plazo comienza el 8 de abril de 2026 . Desde ese día se podrá consultar el borrador, modificarlo y presentarlo a través de la web o la app de la Agencia Tributaria. Es la opción más rápida, sobre todo si la declaración sale a devolver.

Este es el primer método disponible para los contribuyentes. El plazo comienza el . Desde ese día se podrá consultar el borrador, modificarlo y presentarlo a través de la web o la app de la Agencia Tributaria. Es la opción más rápida, sobre todo si la declaración sale a devolver. Por teléfono (Plan 'Le Llamamos'): La presentación telefónica empezará el 6 de mayo de 2026 , aunque será necesario pedir cita previa , cuyo plazo suele abrirse a finales de abril y se extiende hasta finales de junio.

La presentación telefónica empezará el , aunque será necesario pedir , cuyo plazo suele abrirse a finales de abril y se extiende hasta finales de junio. Presencial en oficinas: La atención presencial arrancará el 2 de junio de 2026, también con cita previa, que normalmente puede solicitarse desde finales de mayo.

Además, hay dos fechas muy importantes que deben tener en cuenta los contribuyentes:

25 de junio de 2026 : último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria .

: último día para presentar declaraciones . 30 de junio de 2026: final oficial de la campaña para todos los contribuyentes.

¿Tengo que presentar la Renta en 2026?

No todos los españoles tienen que declarar sus ingresos. La Agencia Tributaria establece estos requisitos para hacer la Declaración de la Renta:

Trabajadores con un solo pagador : ingresos superiores a 22.000 euros brutos anuales .

: ingresos superiores a . Trabajadores con dos o más pagadores : más de 15.876 euros brutos anuales , siempre que lo cobrado del segundo y restantes pagadores supere los 1.500 euros .

: más de , siempre que lo cobrado del segundo y restantes pagadores supere los . Autónomos : todos, independientemente de sus ingresos o incluso aunque hayan tenido pérdidas.

: todos, independientemente de sus ingresos o incluso aunque hayan tenido pérdidas. Ingreso Mínimo Vital : obligación de presentar la declaración, aunque el resultado sea cero.

: obligación de presentar la declaración, aunque el resultado sea cero. Ganancias patrimoniales : más de 1.600 euros (acciones, fondos, criptomonedas, etc.).

: más de (acciones, fondos, criptomonedas, etc.). Rentas inmobiliarias imputadas: superiores a 1.000 euros.

¿Qué necesito para hacer la declaración de la renta?

Para presentar la Renta en 2026 será imprescindible contar con un método de identificación digital:

Certificado digital o DNI electrónico.

Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.

Número de referencia, que se obtiene con la casilla 505 de la Renta anterior o con la fecha de validez del DNI.

Además, también debes tener preparados los datos fiscales, el IBAN de la cuenta bancaria y los justificantes de deducciones: donaciones, alquiler, guardería, cuotas sindicales o profesionales, entre otros.

Puntos más importantes de la Declaración de la Renta 2026. / La Provincia

Los cambios en la Declaración de la Renta 2026

Aunque los plazos son muy similares, hay diferencias importantes respecto a la Renta presentada en 2025:

La campaña empieza más tarde : el año pasado arrancó el 2 de abril , mientras que este año lo hace el 8 de abril .

: el año pasado arrancó el , mientras que este año lo hace el . Desempleados : se elimina la obligación automática de declarar por cobrar el paro. En la Renta 2026 vuelven a aplicarse los límites generales de ingresos , corrigiendo la norma introducida el año pasado.

: se elimina la obligación automática de declarar por cobrar el paro. En la Renta 2026 vuelven a aplicarse los , corrigiendo la norma introducida el año pasado. Mayor control de ventas online : Hacienda contará con los datos de plataformas como Wallapop o Vinted si se superan ciertos volúmenes de ventas.

: Hacienda contará con los datos de plataformas como Wallapop o Vinted si se superan ciertos volúmenes de ventas. Ayudas extraordinarias: las ayudas públicas por catástrofes como la DANA, incendios forestales o el volcán de La Palma estarán exentas de tributar, aunque deberán declararse correctamente.

Además, aunque no estés obligado, revisar el borrador sigue siendo muy importante, porque si te han retenido IRPF, solo presentando este documento podrás recuperar ese dinero. La Campaña de la Renta 2026 arranca algo más tarde, suaviza las condiciones para quienes cobraron el paro y aumenta el control sobre los autónomos y ventas online. Así que calcula muy bien, porque en nada estarás haciendo la Declaración de la Renta.