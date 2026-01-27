Estos son los mayores de 30 años de Galicia que podrán recibir el Ingreso Mínimo Vital este 2026

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una medida que busca apoyar y ofrecer estabilidad a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Una de las claves de la medida es que quien la solicita pasa un control periódico en el que se verifica que siga cumpliendo con los requisitos exigidos, lo que no todo el mundo sabe es que la edad puede ser un facto determinante.

Según las estadísticas de la Seguridad Social, el año pasado el IMV llegó a más de 2.441.647 personas. En el caso de Galicia, en julio de 2025 más de 90.000 personas se beneficiaban de esta prestación, marcando el récord hasta ese momento.

Las personas que quieran solicitar esta ayuda pueden hacerlo de forma individual o dentro de una unidad de convivencia. Además, también dependerá de la edad del solicitante y de su situación personal, ya que hay muchas consideraciones a tener en cuenta. Independientemente de cómo se solicite, todas las personas deberán cumplir estos requisitos:

Tener residencia legal en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos un año. Este plazo no se exigirá a los menores que hayan llegado a la unidad de convivencia, a las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y a las víctimas de violencia de género. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficiente. Para definir esta vulnerabilidad económica puedes consultar el apartado 11 de la Ley.

Cobrar el IMV en familia o de forma individual: lo que cambia a partir de los 30

Los miembros de las unidades de convivencia accederán al IMV a través de un único titular que los represente y que será quien reciba el importe de la ayuda. Esta unidad de convivencia debe estar constituida de forma continuada al menos 6 meses antes de la solicitud.

Para aquellas personas que quieran solicitar el IMV de forma individual porque no forman parte de una unidad de convivencia deben saber que deben tener al menos 23 años y no estar casada ni en pareja de hecho, con algunas excepciones que puedes consultar aquí.

Además, si el solicitante tiene entre 23 y 29 años tiene que haber vivido de forma independiente durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud. En cambio, las personas mayores de 30 años este requisito será de un año residiendo en un domicilio distinto al de sus progenitores.

Este requisito de acreditación de domicilio distinto no se solicitará a las personas sin hogar o si el fin de la convivencia con los padres es debido al fallecimiento de estos.

Cuánto es el importe del IMV en 2026

Según la web de la Moncloa, para este 2026 la renta garantizada responderá a las cuantías de este cuadro, dependiendo del número de personas que integren la unidad de convivencia y de si tienen algún complemento de discapacidad o de monoparentalidad.

Cuantía del IMV para 2026 y complementos. / moncloa.gob.es

Igualmente, se detalla el importe del Complemento mensual de Ayuda a la Infancia (CAPI), que se paga por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia. Para este 2026 las cuantías son las siguientes:

Menores de 3 años: 115 euros.

Mayores de 3 años y menores de 6 años: 80,50 euros

Mayores de 6 años y menores de 57,50 euros

Cómo solicitar el IMV

La Seguridad Social indica que se puede solicitar online a través del Portal de Prestaciones, o bien descargando el formulario, cumplimentándolo y presentándolo con la documentación requerida en un CAISS (con cita previa) o enviándolo por correo ordinario a la Dirección Provincial correspondiente.

En la página de 'Ingreso Mínimo Vital' se ofrece también el PDF de solicitud (con fecha indicada) y certificados para servicios sociales/entidades mediadoras.

Igualmente, se puede solicitar información en el número de teléfono 020, una línea gratuita donde se ofrece asesoramiento personalizado sobre requisitos, solicitudes, documentación, procedimiento y trámites necesarios para acceder a la prestación. Igualmente, en la web de la Seguridad Social existe un simulador para saber si te corresponde esta ayuda.