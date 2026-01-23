Si has vivido de alquiler en Galicia desde 2021 Hacienda puede devolverte dinero: así puedes reclamárselo a la Agencia Tributaria

Muchos gallegos que han vivido de alquiler desconoces que la Agencia Tributaria podría devolverles una gran cantidad de dinero. Así lo explica el experto fiscal José Ramón López, de Tu Blog Fiscal, quien detalla cómo los inquilinos pueden beneficiarse de devoluciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y recuperar parte del dinero pagado en su próxima declaración de la Renta.

Los alquileres en Galicia se han convertido en una fuente de gasto crítica para muchos bolsillos. En Vigo, la renta media ya supera los 700 euros y en su área metropolitana la situación no está mucho mejor, con precios que ya rozan los 600 euros.

Teniendo en cuenta el impacto que esto tiene en la economía de muchos hogares, es importante no pasar por alto que Hacienda está devolviendo cientos de euros a inquilinos que no aplicaron correctamente la deducción por alquiler en su declaración de la renta. Dependiendo de la comunidad autónoma, la devolución puede superar los 1.000 euros por ejercicio.

Hacienda devuelve estas deducciones que no se aplicaron

El origen de estas devoluciones por parte de Hacienda está en un error muy habitual, no aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual, especialmente la deducción autonómica. Muchos contribuyentes creen que solo pueden beneficiarse si su contrato es anterior a 2015, algo que solo es cierto para la antigua deducción estatal, ya desaparecida para nuevos contratos.

Esto ha hecho que la Agencia Tributaria haya cobrado más IRPF del debido y ahora debe devolverlo tras la rectificación de las declaraciones.

Actualmente, existen dos tipos de deducciones por alquiler:

La deducción estatal, ya extinta para nuevos contratos, que sí exige que el contrato sea anterior a 2015.

La deducción autonómica, vigente en todas las comunidades autónomas, con requisitos propios de edad, ingresos o situación personal, pero sin exigir que el contrato sea antiguo.

Es esta segunda la que permite recuperar el dinero. Las cuantías varían mucho según la comunidad. Mientras en algunas rondan los 300 euros anuales, en otras pueden superar los 1.000 euros por ejercicio.

En Galicia, esta deducción es del 10% de las cantidades pagadas en concepto de alquiler durante el ejercicio impositivo, con un límite de 300 euros por contrato y año. La cuantía sube al 20%, con un límite de 600 euros, si el contribuyente tiene dos o más hijos menores de edad. Todas estas cuantías se duplican en el caso de que el arrendatario tenga un 33% de discapacidad.

La normativa tributaria permite solicitar la rectificación de las declaraciones de los últimos cuatro años no prescritos. En estos momentos se pueden reclamar: 2021, 2022, 2023 y 2024

«Si no se reclama a tiempo, se pierde el derecho a la devolución», advierte José Ramón López. Por eso insisten en revisar cuanto antes las declaraciones anteriores, especialmente la de 2021.

Esta posible devolución afecta a personas que hayan vivido de alquiler como vivienda habitual, hayan presentado la renta y cumplan los requisitos autonómicos de ingresos y edad. No importa que el contrato sea reciente ni que el alquiler sea posterior a 2015.

La vía es solicitar una rectificación de la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria. Hacienda revisa el caso y, si procede, devuelve el importe directamente en la cuenta bancaria del contribuyente.

Así que, si has vivido de alquiler desde 2021, puede que Hacienda te deba dinero y no lo sepas. Revisar la renta antes de que prescriba el ejercicio de 2021 para pedirlo antes de la Declaración de este año.