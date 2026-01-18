Acepta la baja voluntaria y se arrepiente a las horas: la justicia no le da la razón y el trabajador acusa a la empresa de amenazarle para que firmara
El trabajador reclamaba que la retractación era válida por su arrepentimiento era válido pero el tribunal deniega su petición
O. Casado / EFE
En cuestión de horas la vida de un trabajador cambió radicalmente. A través de una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia hemos conocido el rocambolesco caso de un trabajador que denunció a su empresa por despedirlo indebidamente.
Según relata el escrito, que recoge EFE, reconoce como hechos probados que en noviembre de 2024 los responsables de la tienda de informática en la que estaba empleado le comunican al trabajador que habían detectado una incidencia con la devolución de un móvil y que les había supuesto un perjuicio de 400 euros.
Estos responsables indicaron al trabajador que podría evitar ser despedido presentando la baja voluntaria, y esto fue lo que hizo el empleado. Entregó un escrito redactado de su puño y letra en el que comunicaba la decisión de la empresa al finalizar la jornada y firmó el finiquito.
Arrepentimiento a las horas
El mismo día, pasadas unas horas, el trabajador envió un Whatsapp a Recursos Humanos para comunicar que se retractaba de la baja y que al día siguiente acudiría a su puesto, algo que le fue impedido por la empresa al avisar a la Guardia Civil cuando llegó.
En su recurso ante la Sala el apelante alegó que mostró su arrepentimiento de inmediato, el mismo día, y que esa retractación era válida, además de indicar que la empresa le amenazó con denunciarlo por robo si no presentaba la baja voluntaria.
A este respecto el tribunal indica que la posibilidad de retractarse solo está prevista para los periodos de prueba, lo que no es el caso, y respecto a lo segundo, recalca que el anuncio de poder acudir a la denuncia no tiene el sentido penal de la amenaza.
Finalmente, el auto afirma que el recurrente no ha demostrado que tuviera el consentimiento viciado por cualquier motivo al presentar la baja y firmar el finiquito.
La sentencia indica que la misma no es firme, ya que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina.
